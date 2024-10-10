¿Cuántos hijos tienen Carlos Ponce y Karina Banda? Su familia es numerosa y llena de amor

Video La historia de amor de Karina Banda y Carlos Ponce tuvo un difícil inicio

Carlos Ponce y Karina Banda son una de las parejas más queridas del espectáculo. Después de dos años de casados, el matrimonio busca agrandar la familia y cumplir un importante sueño: convertirse juntos en padres de un bebé.

¿Cómo se conocieron Carlos Ponce y Karina Banda?

PUBLICIDAD

Carlos Ponce y Karina Banda se conocieron gracias a Lili Estefan. La conductora de 'El Gordo y La Flaca' hizo una fiesta de San Valentín en 2018 y, estando ahí, alguien le enseñó al actor unas fotos del Instagram de Karina. Él quedó flechado y quiso conocerla. La presentadora al inicio no mostró demasiado interés en el Ponce, quien persistió para poder invitarla a salir. Dos meses después confirmaron su noviazgo.

Su relación tuvo algunos altibajos, pues en 2019 se separaron tras diez meses de estar juntos. Sin embargo, siempre hablaron bien el uno del otro. Carlos Ponche dijo al respecto:

“Una historia de amor muy bonita. Llena de cariño, risas, aventuras, aprendizaje, con una mujer hermosa, cariñosa, romántica, inteligente, desinteresada, de intachables valores y virtud moral”.



Pero bien dice el refrán: donde hubo fuego, cenizas quedan, pues pronto la pareja regresó más enamorada que nunca. En 2020 se comprometieron y dos años después se casaron.

Así fue la boda de Karina Banda y Carlos Ponce

La boda de Karina y Carlos se celebró en Valle de Bravo, en el Estado de México. Entre los invitados estuvieron Michelle Galván, Michelle Renaud y Daniel Campos, así como otras personalidades del medio.

Karina Banda usó un vestido con bordados florales hechos a mano, además de una falda de borlas con flequillo (similar a un rebozo tradicional mexicano). Carlos Ponce, por su parte, llevó un traje gris inspirado en la década de 1950.

El banquete estuvo preparado por el chef mexicano Eduardo Kohlmann. La ceremonia fue a las 14:30 y la pareja fue celebrada por sus familiares y amigos.

Karina Banda Imagen Karina Banda/Instagram

¿Cuántos hijos tiene Carlos Ponce?

Carlos Ponce es el orgulloso padre de cuatro hijos y a todos los tuvo durante su relación con Verónica Rubio, con quien estuvo casado durante 14 años. Sus hijos son:

PUBLICIDAD

- Giancarlo: El primogénito de Carlos. Nació en 1999 y actualmente tiene 25 años.

- Sebastián: El segundo de la expareja. Nació el 28 de octubre de 2001 y tiene 22 años. De cariño le llaman ‘Chimi’.

- Savannah: Una de las gemelas. Fue adoptada en Rusia junto con su hermana, en 2003. Las jóvenes son muy unidas a su padre y fueron las únicas del clan en asistir a la boda del actor con Karina Banda.

- Siena: Ella es la otra hermana gemela. Siena se ha enfrentado a un trastorno depresivo mayor, por lo que una madrugada se rapó la cabeza en un momento de crisis. Carlos, su padre, la ha acompañado en el proceso de sanación y se muestra siempre orgulloso de ella.

Giancarlo y Sebastián, nacieron como fruto del primer matrimonio del artista de 49 años con Verónica Rubio, con quien también adoptó a sus nenas. Imagen Instagram / Carlos Ponce