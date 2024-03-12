¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony y quiénes son sus mamás?

Video ¿A quién se parece más el hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira? La pareja revela el misterio

Uno de los roles que más disfruta Marc Anthony es el de papá. Fruto de todas sus relaciones, el cantante se ha convertido en padre en siete ocasiones, siendo el hijo que tuvo con su esposa Nadia Ferreira, el más pequeño.

¿Quiénes son los siete hijos de Marc Anthony y quiénes son sus mamás?

Ariana es la primogénita del intérprete de ‘Vivir mi vida’; nació el 29 de junio de 1994. La joven, de 29 años, es fruto de la relación que sostuvo con Debbie Rosado, una agente de policía con quien comenzó a salir en 1993.

Cuando el salsero inició una relación con Debbie Rosado, ella ya era madre de Alex ‘Chase’, a quien Marc Anthony adoptó como hijo propio y le dio su apellido. El joven es un año más grade que Ariana.

Marc Anthony dio su apellido a Chase. Imagen Cristian Muñiz y JLo/Instagram

Cristian es el tercer hijo de Marc Anthony. Nació el 5 de febrero de 2001 y es producto de su matrimonio con la ex Miss Universo Dayanara Torres.

Ryan se convirtió en su cuarto vástago al nacer el 16 de agosto de 2003. El adolescente también es hijo de Dayanara Torres.

Ryan y Cristian también son hijos de Dayanara Torres. Imagen Getty Images



Emme y Max son los hijos gemelos que nacieron de su matrimonio con Jennifer Lopez. Ambos nacieron el 22 de febrero de 2008. Ella nació a las 5:12 a.m., mientras que su hermano llegó al mundo 14 minutos después, es decir, a las 5:25 a.m.

Emme y Max son los hijos que tuvo con JLo. Imagen Getty Images



De su matrimonio con Nadia Ferreira nació su séptimo hijo, de quien no ha sido revelado su nombre. Sin embargo, la periodista Mandy Fridmann señaló que Marco Antonio Muñiz sería su apelativo, esto en honor al salsero, quien en realidad se llama así. El intérprete estadounidense anunció la llegada de su séptimo hijo el 18 de junio de 2023 y apenas este 12 de marzo de 2024 mostró su rostro por primera vez.