Marc Anthony

¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony y quiénes son sus mamás?

El cantante ha sido padre en siete ocasiones, pero solo seis de ellos son biológicos. El hijo que tuvo con Nadia Ferreira es el más pequeño.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video ¿A quién se parece más el hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira? La pareja revela el misterio

Uno de los roles que más disfruta Marc Anthony es el de papá. Fruto de todas sus relaciones, el cantante se ha convertido en padre en siete ocasiones, siendo el hijo que tuvo con su esposa Nadia Ferreira, el más pequeño.

¿Quiénes son los siete hijos de Marc Anthony y quiénes son sus mamás?

PUBLICIDAD

Ariana es la primogénita del intérprete de ‘Vivir mi vida’; nació el 29 de junio de 1994. La joven, de 29 años, es fruto de la relación que sostuvo con Debbie Rosado, una agente de policía con quien comenzó a salir en 1993.

Más sobre Marc Anthony

JLo hace inusual confesión sobre Marc Anthony antes de que sus hijos dejen su casa: “Me habría muerto”
2 mins

JLo hace inusual confesión sobre Marc Anthony antes de que sus hijos dejen su casa: “Me habría muerto”

Univision Famosos
Natti Natasha tendrá otra niña y la reacción de Marc Anthony fue épica
1:00

Natti Natasha tendrá otra niña y la reacción de Marc Anthony fue épica

Univision Famosos
Nadia Ferreira celebra a Marc Anthony por su cumpleaños con fotos inéditas de su hijo
2 mins

Nadia Ferreira celebra a Marc Anthony por su cumpleaños con fotos inéditas de su hijo

Univision Famosos
Dayanara Torres muestra en TV lo que hizo con el anillo de compromiso que le dio Marc Anthony
0:55

Dayanara Torres muestra en TV lo que hizo con el anillo de compromiso que le dio Marc Anthony

Univision Famosos
Hijo de Dayanara Torres ocultaba que Marc Anthony es su padre por esta razón
2 mins

Hijo de Dayanara Torres ocultaba que Marc Anthony es su padre por esta razón

Univision Famosos
Hijo menor de Dayanara Torres y Marc Anthony ya tiene 22 años y se va de antro con su mamá
1:00

Hijo menor de Dayanara Torres y Marc Anthony ya tiene 22 años y se va de antro con su mamá

Univision Famosos
Hijo menor de Dayanara Torres y Marc Anthony reaparece y sorprende con look ¿como el de su papá?
0:55

Hijo menor de Dayanara Torres y Marc Anthony reaparece y sorprende con look ¿como el de su papá?

Univision Famosos
Dayanara Torres de luto tras muerte de su "princesa": "Te vamos a extrañar, mi niña"
0:53

Dayanara Torres de luto tras muerte de su "princesa": "Te vamos a extrañar, mi niña"

Univision Famosos
Acusan a Marc Anthony de dar show en presunto estado inconveniente: querrían reembolso
0:58

Acusan a Marc Anthony de dar show en presunto estado inconveniente: querrían reembolso

Univision Famosos
JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia
1:07

JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia

Univision Famosos

Cuando el salsero inició una relación con Debbie Rosado, ella ya era madre de Alex ‘Chase’, a quien Marc Anthony adoptó como hijo propio y le dio su apellido. El joven es un año más grade que Ariana.

Marc Anthony dio su apellido a Chase.
Marc Anthony dio su apellido a Chase.
Imagen Cristian Muñiz y JLo/Instagram

Cristian es el tercer hijo de Marc Anthony. Nació el 5 de febrero de 2001 y es producto de su matrimonio con la ex Miss Universo Dayanara Torres.

Ryan se convirtió en su cuarto vástago al nacer el 16 de agosto de 2003. El adolescente también es hijo de Dayanara Torres.

Ryan y Cristian también son hijos de Dayanara Torres.
Ryan y Cristian también son hijos de Dayanara Torres.
Imagen Getty Images


Emme y Max son los hijos gemelos que nacieron de su matrimonio con Jennifer Lopez. Ambos nacieron el 22 de febrero de 2008. Ella nació a las 5:12 a.m., mientras que su hermano llegó al mundo 14 minutos después, es decir, a las 5:25 a.m.

Emme y Max son los hijos que tuvo con JLo.
Emme y Max son los hijos que tuvo con JLo.
Imagen Getty Images


De su matrimonio con Nadia Ferreira nació su séptimo hijo, de quien no ha sido revelado su nombre. Sin embargo, la periodista Mandy Fridmann señaló que Marco Antonio Muñiz sería su apelativo, esto en honor al salsero, quien en realidad se llama así. El intérprete estadounidense anunció la llegada de su séptimo hijo el 18 de junio de 2023 y apenas este 12 de marzo de 2024 mostró su rostro por primera vez.

Nadia Ferrera y Marc Anthony muestran el rostro de su bebé por primera vez.
Nadia Ferrera y Marc Anthony muestran el rostro de su bebé por primera vez.
Imagen Nadia Ferrera y Marc Anthony / Instagram
Relacionados:
Marc AnthonyHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD