¿Cuántas cirugías tiene Karol G? La cantante contó qué operaciones se ha hecho

'La Bichota' muestra sin pena su celulitis, estrías, ‘gorditos’ de la cadera y más “imperfecciones” que muchas mujeres prefieren ocultar o disimular. Esto le ha valido que sus seguidores le aplaudan que no “venda el estándar de mujer perfecta”. No obstante, eso no quiere decir que Karol G no se haya hecho ningún retoque estético con bisturí.