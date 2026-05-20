Nicolás Vallejo-Nágera

‘Colate’ no está pidiendo más dinero por manutención a Paulina Rubio: ella “ahorraría” si su hijo se va con él

Aliette Hernández, abogada del empresario, explicó que este no está solicitando que la cantante le pague una cantidad mayor a la ya designada por la ley. Además, detalló cómo es que supuestamente la artista podría gastar menos en la educación de su retoño.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Abogada de ‘Colate’ desmiente que sea un “mantenido” y aclara si recibe “pensión millonaria”

Nicolás Vallejo-Nágera, ‘Colate’, no está solicitando más dinero de manutención a Paulina Rubio ante la posibilidad de que su hijo, Andrea Nicolás, se mude con él a España.

La abogada del empresario, Aliette Hernández, explicó que, de acuerdo con su postura, la cantante incluso podría pagar menos por la educación del adolescente.

PUBLICIDAD

‘Colate’ no quiere más dinero y Paulina Rubio podría “ahorrar”

En entrevista con el programa ‘Ventaneando’, Aliette Hernández abordó la polémica que surgió tras conocerse que ‘Colate’ solicitó, a la jueza que lleva el juicio por la residencia de Andrea Nicolás, que Paulina Rubio cubra los gastos de este.

Más sobre Nicolás Vallejo-Nágera

¿Paulina Rubio también en problemas por custodia de su hijo menor? Papá del niño lo revela 
0:51

¿Paulina Rubio también en problemas por custodia de su hijo menor? Papá del niño lo revela 

Univision Famosos
¿Paulina Rubio es una buena madre? Amigo de ella revela esto tras acusaciones del hijo de la cantante
1:00

¿Paulina Rubio es una buena madre? Amigo de ella revela esto tras acusaciones del hijo de la cantante

Univision Famosos
Hijo de Paulina Rubio y ‘Colate’ se reunió con su papá en medio de la batalla legal por su custodia, reportan
2 mins

Hijo de Paulina Rubio y ‘Colate’ se reunió con su papá en medio de la batalla legal por su custodia, reportan

Univision Famosos
Paulina Rubio reaparece junto a su hijo en medio de difíciles momentos y fuertes acusaciones
0:54

Paulina Rubio reaparece junto a su hijo en medio de difíciles momentos y fuertes acusaciones

Univision Famosos
Mamá de Paulina Rubio era quien “se hacía cargo de los dos hijos” de la cantante, reportan
2 mins

Mamá de Paulina Rubio era quien “se hacía cargo de los dos hijos” de la cantante, reportan

Univision Famosos
Esto es lo que 'Colate' pide que Paulina Rubio pague sobre su hijo
1 mins

Esto es lo que 'Colate' pide que Paulina Rubio pague sobre su hijo

Univision Famosos
Abogada de ‘Colate’ desmiente que sea un “mantenido” y aclara si recibe “pensión millonaria”
1:04

Abogada de ‘Colate’ desmiente que sea un “mantenido” y aclara si recibe “pensión millonaria”

Univision Famosos
‘Colate’ acusa a Paulina Rubio en la corte de haberlo golpeado: lo habría fracturado
0:56

‘Colate’ acusa a Paulina Rubio en la corte de haberlo golpeado: lo habría fracturado

Univision Famosos
‘Colate’ acusa a Paulina Rubio de presuntamente haberlo “golpeado”: asegura tener “evidencia”
2 mins

‘Colate’ acusa a Paulina Rubio de presuntamente haberlo “golpeado”: asegura tener “evidencia”

Univision Famosos
Paulina Rubio rompe el silencio en medio de la batalla legal por la custodia de su hijo Andrea Nicolás
0:22

Paulina Rubio rompe el silencio en medio de la batalla legal por la custodia de su hijo Andrea Nicolás

Univision Famosos

“Nadie ha pedido que la situación cambie en general, y eso es un tema un poco más complejo”, explicó, en primer lugar.

“‘Colate’ no está pidiendo más manutención de la que ya Paulina paga, que, por cierto, hace dos años que no paga; y él no está pidiendo que Paulina le pague extras”, sentenció.

Además, aclaró que la petición de que ‘La Chica Dorada’ se pague los viajes para visitar a su retoño, en todo caso de que él se vaya a España, no sería en su beneficio.

“Igual que ahora ‘Colate’ se paga sus propios viajes para ir a ver a su hijo”, puntualizó para evidenciar que el empresario ha pasado por lo mismo.

Para la letrada, es más, la intérprete de ‘Yo no soy esa mujer’ podría reducir la supuesta cifra económica que actualmente desembolsa por la educación de Andrea.

“Paulina paga el colegio del niño en Miami, pagaría el colegio del niño en Madrid y se estaría casi la mitad, porque el colegio de Miami aquí cuesta unos 50 mil dólares y allá el colegio costaría unos 23 mil euros, o sea, que una diferencia bastante importante”, argumentó.

Previamente, ‘Colate’ ventiló que, por orden de la corte tiempo atrás, Rubio debe pagarle por pensión infantil 1,400 dólares.

‘Colate’ “no es un papá de vacaciones”

Al ser cuestionada acerca de si ‘Colate’ está consciente de que “no es lo mismo tener al niño de vacaciones unos días que tenerlo viviendo con él”, Aliette Hernández fue tajante.

PUBLICIDAD

“‘Colate’ ha tenido al niño viviendo con él, la mayoría del tiempo, en períodos bastante extensivos, como cuando Paulina se fue a grabar ‘La Voz’, el adolescente estuvo con ‘Colate’ un período de seis meses y no hubo ninguno de estos problemas”, comentó.

“No pensamos que eso sea un problema para él. ‘Colate’ ha sido un padre involucrado en todos los aspectos de la vida del niño, no es un padre de vacaciones nada más”, afirmó.

Relacionados:
Nicolás Vallejo-NágeraPaulina Rubiojuicios a famososHijos de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Riquísimos por cierto
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX