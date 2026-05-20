Nicolás Vallejo-Nágera ‘Colate’ no está pidiendo más dinero por manutención a Paulina Rubio: ella “ahorraría” si su hijo se va con él Aliette Hernández, abogada del empresario, explicó que este no está solicitando que la cantante le pague una cantidad mayor a la ya designada por la ley. Además, detalló cómo es que supuestamente la artista podría gastar menos en la educación de su retoño.



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Video Abogada de ‘Colate’ desmiente que sea un “mantenido” y aclara si recibe “pensión millonaria”

Nicolás Vallejo-Nágera, ‘Colate’, no está solicitando más dinero de manutención a Paulina Rubio ante la posibilidad de que su hijo, Andrea Nicolás, se mude con él a España.

La abogada del empresario, Aliette Hernández, explicó que, de acuerdo con su postura, la cantante incluso podría pagar menos por la educación del adolescente.

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‘Colate’ no quiere más dinero y Paulina Rubio podría “ahorrar”

En entrevista con el programa ‘Ventaneando’, Aliette Hernández abordó la polémica que surgió tras conocerse que ‘Colate’ solicitó, a la jueza que lleva el juicio por la residencia de Andrea Nicolás, que Paulina Rubio cubra los gastos de este.

“Nadie ha pedido que la situación cambie en general, y eso es un tema un poco más complejo”, explicó, en primer lugar.

“‘Colate’ no está pidiendo más manutención de la que ya Paulina paga, que, por cierto, hace dos años que no paga; y él no está pidiendo que Paulina le pague extras”, sentenció.

Además, aclaró que la petición de que ‘La Chica Dorada’ se pague los viajes para visitar a su retoño, en todo caso de que él se vaya a España, no sería en su beneficio.

“Igual que ahora ‘Colate’ se paga sus propios viajes para ir a ver a su hijo”, puntualizó para evidenciar que el empresario ha pasado por lo mismo.

Para la letrada, es más, la intérprete de ‘Yo no soy esa mujer’ podría reducir la supuesta cifra económica que actualmente desembolsa por la educación de Andrea.

“Paulina paga el colegio del niño en Miami, pagaría el colegio del niño en Madrid y se estaría casi la mitad, porque el colegio de Miami aquí cuesta unos 50 mil dólares y allá el colegio costaría unos 23 mil euros, o sea, que una diferencia bastante importante”, argumentó.

Previamente, ‘Colate’ ventiló que, por orden de la corte tiempo atrás, Rubio debe pagarle por pensión infantil 1,400 dólares.

‘Colate’ “no es un papá de vacaciones”

Al ser cuestionada acerca de si ‘Colate’ está consciente de que “no es lo mismo tener al niño de vacaciones unos días que tenerlo viviendo con él”, Aliette Hernández fue tajante.

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“‘Colate’ ha tenido al niño viviendo con él, la mayoría del tiempo, en períodos bastante extensivos, como cuando Paulina se fue a grabar ‘La Voz’, el adolescente estuvo con ‘Colate’ un período de seis meses y no hubo ninguno de estos problemas”, comentó.