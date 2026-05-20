Gerardo Bazúa Padre del hijo menor de Paulina Rubio habla del juicio de 'Colate': ¿También tiene problemas para ver a Eros? Jerry Bazúa, padre de Eros, fue cuestionado sobre la polémica que envuelve a Paulina Rubio y a 'Colate' por el juicio de la custodia de Andrea Nicolás.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video ¿Paulina Rubio también en problemas por custodia de su hijo menor? Papá del niño lo revela

Gerardo Bazúa, padre del hijo menor de Paulina Rubio, fue cuestionado sobre la polémica que envuelve a la cantante y a su expareja 'Colate', por la custodia de Andrea Nicolás.

El cantante mexicano se mostró mesurado con el tema y aseguró no saber de la situación.

PUBLICIDAD

"No sé qué decirte porque no he visto nada de las noticias. Deseo que les vaya de lo mejor, sobre todo por Nico, eso es todo, lo único que tengo que decir", dijo a Mezcalent a su paso por la alfombra de la fiesta One Game, One Passion, organizada por la FIFA en Miami.

Aunque en el pasado también tuvo problemas con 'La Chica Dorada' para las convivencias con su hijo Eros, el cantante reveló que ahora todo marcha bien.

"No, no, yo no", dijo sobre tener dificultades para ver a su hijo de 10 años y señaló que comparten la custodia "normal, como todo el mundo", sentenció en la entrevista.

Los problemas entre Paulina y Jerry por su hijo

Tras la ruptura de los cantantes en septiembre de 2018, comenzó un conflicto legal por la custodia y convivencia de su hijo Eros.

El problema estalló en 2019, cuando Bazúa denunció públicamente que la cantante no le permitía ver al menor y que apenas había podido convivir con él unos minutos, lo que derivó en acusaciones mutuas sobre incumplimiento del régimen de visitas.

La situación escaló en mayo de 2020, cuando el cantante interpuso una demanda en Miami para obtener custodia compartida y acceso regular al niño, alegando que llevaba más de un año sin verlo. Pero en respuesta, Rubio lo contrademandó, negando haber impedido el contacto y solicitando que las convivencias fueran supervisadas.

En medio de este proceso, llegaron a acuerdos temporales, pero el conflicto continuó en tribunales hasta que se establecieron resoluciones parciales: por un lado, se firmó un acuerdo inicial para las convivencias incluyendo visitas supervisadas y privacidad del menor.

PUBLICIDAD

En 2021, un juez reconoció formalmente la paternidad de Bazúa y determinó que debía existir custodia compartida, con el niño residiendo en Florida.