Claudia Martín muestra lo feliz que está junto a su nuevo novio tras escándalo con Maite Perroni

“Me siento en medio de todo, este viaje de ser actor en este país es una locura. Ahora estoy en un proyecto grande de Televisa, mi primera vez en una telenovela con ellos, antes ni siquiera me permitían entrar, estaba vetado por trabajar en TV Azteca. Pero eso ha cambiado, he podido hacer cosas con plataformas supergrandes, como ‘El juego de las llaves’ que me han dado gran exposición también”, dijo en entrevista con Reforma.