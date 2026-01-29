Claudia Martin Claudia Martín revela a quién se parece su hijo con Carlos Said, y cómo es el actor en su faceta de papá La actriz se convirtió en mamá a finales de 2025. Máximo es el nombre de su primer hijo junto al actor Carlos Said.



Video Carlos Said genera debate por foto en bañera con su bebé: esto dice su esposa Claudia Martín

Claudia Martín reveló a quién se parece Máximo, su hijo con Carlos Said. El pequeño llegó al mundo a finales de 2025.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la actriz reconoció que su primogénito era “copia” de su marido. Sin embargo, también reconoció que el pequeño había heredado algunos de sus rasgos físicos.

“Es la copia de Carlos, pero sacó mis ojos, mi boca y mis orejas”, señaló el 28 de enero.

La actriz revela que Máximo es "la copia" de su esposo. Imagen Claudia Martín / Instagram



En esta misma dinámica, Claudia Martín fue cuestionada sobre el desempeño de Carlos Said como papá, por quien no tuvo más que halagos.

“El más protector, le encanta cuidarlo y Máximo lo busca todo el tiempo”, dijo al pie de una fotografía donde se le ve al actor cargar a su bebé con ayuda de un fular.

Carlos Said posa junto a su bebé. Imagen Claudia Martín / Instagram

Sus primeros días como mamá

Claudia Martín también se sinceró sobre sus primeras semanas como mamá, describiendo esta etapa como la “más retadora” de su vida.

“¡Ha sido la etapa más retadora de mi vida! Es una transformación completa de ti, de tu vida, de lo que piensas del mundo, de cómo manejas cada decisión que tomas... no ha sido nada fácil (por eso he estado desaparecida) pero poco a poco me he ido adaptando”, compartió.

Sobre cómo se sentía tras dar a luz, la intérprete, de 36 años, dijo: “Es un shock emocional muy fuerte. La maternidad es muy dura. Es estar 24/7 de aquí en adelante para tu hijo, el ser mamá primeriza hace que todo sea nuevo y que todas las decisiones que tomo me las cuestiono pero sé que doy lo mejor de mí y le entrego todo el amor que puedo a mí bebé”.

Finalmente, compartió que si bien no ha experimentado “depresión posparto”, si ha experimentado “una montaña rusa” de emociones.

“Tal cual depresión posparto me parece que no he tenido. Sin embargo reconozco que ha sido una montaña rusa todo, vives en cansancio extremo todo el tiempo y con muchos cambios radicales en tu vida que obviamente afectan en tu estado de ánimo. Lo más importante es tener paciencia hacia ti misma, los demás hacia ti y sobre todo para el bebé", aseguró.

“Del postparto, lo más retador fue que desde el día 1 tenía que estar al cien para mi bebé mientras me estaba recuperando apenas (bueno, sigo recuperándome porque aún no cumplo la cuarentena) y de la lactancia, al inicio me costó que se pegara a mi pecho, pero después de unas semanas lo logramos”, sentenció.

Claudia Martín y Carlos Said anunciaron el nacimiento de su bebé el 29 de diciembre de 2025.