Muere Billy Rovzar, el suegro de Claudia Álvarez y Bárbara Mori

"¿Quién dice que no puede ser tu gran amigo alguien con el que estuviste casada y no funcionó? Billy Rovzar , mi primer esposo, el papá de mis tres primeros hijos, uno de los hombres más buenos que he conocido, siempre sonriendo, haciendo bromas y haciendo a la gente que conocía feliz. Con una gran espiritualidad y una enorme fe", se lee al inicio del mensaje.