Claudia Álvarez reveló qué es lo peor de estar casada con Billy Rovzar

Claudia Álvarez se distingue por ser muy abierta y transparente con su vida más allá de su carrera como actriz. Por ejemplo, en redes sociales suele compartir la montaña rusa que es ser mamá de tres retoños o un poco de su historia de amor y aventuras con su esposo Billy Rovzar.

Esta apertura también está presente en las entrevistas que concede, como la que tuvo en el canal de Karla Díaz ‘Pinky Promise’, en la que se sinceró sobre el lado bueno y malo de su matrimonio con Billy.

Claudia Álvarez confesó qué es lo peor de estar casada con Billy Rovzar



En una dinámica de preguntas y respuestas en ‘Pinky Promise’, la actriz de ‘Simplemente María’ (que puedes ver gratis en ViX) tuvo que explicar qué es lo mejor y qué es lo peor de estar casada con Billy Rovzar.

El lado bueno de su matrimonio salió a relucir por completo, a tal grado que admitió que podría pasar todo el programa hablando de las cosas bonitas que le gustan de su esposo como su paciencia de ángel o que la hace ser mejor persona.

“Lo mejor es que lo admiro. Es la persona que más admiro en el mundo. Es un hombre que conecta mente con alma de una forma increíble. Es un hombre culto, es un hombre que todo el tiempo está estudiando, trabajando”.



La actriz de ‘Porque el amor manda’ (que puedes disfrutar gratis en ViX) dudó un poco sobre el lado no tan bueno de su matrimonio. No obstante, tras unos segundos de pensar un poco, lo encontró.

“Lo peor de estar casada con Billy es que no sé. Algo que no me gusta mucho, mucho, mucho, es que es workaholic. Trabaja demasiado. Trabaja como loco”.



Claudia advirtió que curiosamente el aspecto de workaholic (que es adicto al trabajo) la hace experimentar sentimientos encontrados.

“Muchas veces lo que te enamora, te desenamora. Entonces a mí me enamora que es super trabajador y de repente es de ‘¡Ya mi amor! Es sábado, vámonos al cine. Estás trabajando todo el tiempo’”

No obstante, Álvarez señaló que comprende porque el trabajo es importante para su esposo.

“Pero también entiendo. A ver, entiéndalo chavos. Tiene cinco hijos, dos en universidad en Estados Unidos. O sea tiene que trabajar un chorro”.



Tal vez la imagen de Billy Rovzar y Claudia Álvarez con su hija Kira y sus mellizos Billy y Clío es la más común cuando se piensa en los hijos del productor.

No obstante, hace varios años, Rovzar estuvo casado con Fernanda Gamboa, con quien tuvo dos hijos: Alexandra y Max, y justo ellos dos son los que actualmente están estudiando la universidad en EE.UU.



A pesar de su pasión por el trabajo, Billy también hace el esfuerzo por no sumergirse por completo en el lado laboral.

“También pone de su parte, como sabe de su problemita entonces también me dice: ‘Claudia, ¿sí te diste cuenta que este fin de semana no toqué la computadora?’, entonces ya lo aplaudo, le festejo”.

Y tú, ¿creías que este sería el peor lado del matrimonio de Claudia Álvarez y Billy Rovzar?