Claudia Álvarez confirma que está embarazada de mellizos: "Listos para recibir a dos almitas hermosas"

"Sí, por supuesto quiero darle un hermanito o hermanita a Kira, y en un futuro no muy lejano. No me gustaría que empezaran a preguntar: '¿para cuándo?'. Eso es mucha presión y no quiero", contó en entrevista para la revista TVyNovelas en febrero de 2020. Ahora, no solo será uno, sino una hermana y un hermano para su primer retoño.