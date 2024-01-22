Clarissa Molina festeja en ‘baby shower’ la llegada de nuevo integrante a su familia

Video Clarissa Molina gritó de susto por el accidente de Carlitos ‘El Productor’: ¡él casi tira una TV!

Clarissa Molina celebró en medio de su más reciente viaje a la ciudad de Nueva York la próxima llagada de un bebé a su vida.

Por medio de su cuenta de Instagram, la presentadora compartió fotografías de la fiesta en honor al futuro nuevo integrante de la familia.

Clarissa Molina festeja 'baby shower'

La conductora de El Gordo y la Flaca recurrió a sus historias en la red social para revelar que su sobrina está embarazada.

Clarissa Molina se dejó ver junto a Pamela, la próxima mamá, en el 'baby shower' que realizaron en la llamada 'Gran Manzana' este fin de semana.

En una de las imágenes que subió, ambas aparecen abrazadas frente a un arreglo de muchos globos blancos y azules.

"Este viaje también coincidió con el 'baby shower' de mi sobrina Pamela (sí, es hija de uno de mis hermanos mayores)", escribió la también actriz sobre la postal.

"'Pami', ¡congrats!", anotó. "Ella y yo jugábamos chiquitas y ahora será madre", sumó junto con emojis de corazón blanco, manos rezando y carita emotiva.

Clarissa Molina junto a su sobrina, Pamela. Imagen Clarissa Molina/Instagram



En otra de las instantáneas, Clarissa presumió que su papá, don Domingo Molina, se encontraba presente en la reunión, y hasta posó con su nieta para la fotografía del recuerdo.

"¡Papi también anda celebrando desde ya por aquí!", apuntó la estrella de televisión sobre el retrato, añadiendo un emoticón de carita enamorada.

Clarissa Molina mostró a su papá, don Domingo Molina, junto a su nieta Pamela. Imagen Clarissa Molina/Instagram



Por el momento, Molina no dio a conocer cuántos meses de gestación tiene Pamela ni en qué fecha podría dar a luz.

Clarissa Molina será 'host' de Premio Lo Nuestro 2024

A la par de este acontecimiento, Clarissa Molina está feliz porque conducirá por primera vez Premio Lo Nuestro este año.

"Estoy emocionadísima", admitió acerca de su participación en dicho proyecto en entrevista con People en Español, publicada este 22 de enero.

"Cuando me dijeron: 'Mira, lee aquí para que veas', y leí, dije: 'No puede ser, ¿en serio?, qué emoción'. A mí me emocionan mucho estos eventos porque tienen que ver con música y la música es vida, es alegría", contó.

La dominicana tiene clara la responsabilidad que implica estar en el escenario principal de este evento; sin embargo, agradece en “voto de confianza” a Univision.

“Sabe que yo cuando tengo un reto soy incansable. Yo siempre trabajo para dar lo mejor de mí y prepararme lo más posible para tener la habilidad de improvisar si es necesario y, por supuesto, todo el proceso que conlleva conducir unos premios, que empieza desde el momento en que te enteras”, explicó.