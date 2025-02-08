Alejandra Espinoza

Esposo de Alejandra Espinoza aclara si ella lo mantiene: así reacciona a los señalamientos

Aníbal Marrero compartió que la gente lo señala porque piensan que es un "mantenido". Confesó cómo reacciona ante estos ataques.

Ashbya Meré.
Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero llevan 13 años de casados, tiempo en que ambos han evolucionado profesionalmente. La presentadorase ha ganado el reconocimiento y cariño de la gente, pero su esposo también es parte del mundo del entretenimiento, aunque se sabe poco de su trabajo porque sus actividades son detrás de cámaras, lo cual lo ha llevado a enfrentar señalamientos y fuertes comentarios del público.

Señalan a esposo de Alejandra Espinoza de "mantenido"

La presentadora mexicana fue la invitada en el reciente episodio del podcast 'Claríssima', el cual conduce su amiga Clarissa Molina.

Aunque el tema principal era 'La Realidad de la Infertilidad', hablaron de otras cosas como el 'hate' en redes sociales y salió a colación los crueles comentarios que Aníbal Marrero ha enfrentado con el público, pues hay quienes lo consideran un "mantenido", según dijo Alejandra antes de que su marido contestara.

"Por ejemplo, ya la gente me insulta en la calle. Una vez estaba en el avión y una señora me mira [y dice]: 'Te debería dar vergüenza, ¿en serio sentado en primera clase a costa del dinero de Alejandra?'", y recordó que un empleado de la aerolínea lo ayudó a que la mujer ya no lo hostigara.

En otra ocasión estaba en un supermercado con su hijo, cuando una mujer señaló que pagaría los productos con el dinero de su esposa.

"Estaba con Matteo y fui a pagar [y me dice una señora]: ' Estás pagando con la tarjeta de 'Ale', ¿verdad?'".

Aníbal confesó que antes reaccionaba y contestaba porque se "enganchaba", pero ha entendido que es "perder el tiempo", por lo cual ya no responde ni si quiera en redes sociales.

Por su parte, Alejandra asegura que no pone atención a las críticas, pero confesó que antes sí le afectaban.

"Yo he tenido etapas en mi vida, una etapa en la que me dolió mucho, me frustraba, lloraba y me deprimían los comentarios. Tuve la etapa donde contestaba, después me dio la etapa donde me valió y después me dio la etapa donde empecé a contestar otra vez, pero borraba, me desahogaba".

¿A qué se dedica el esposo de Alejandra Espinoza?

Aníbal Marrero tiene 48 años, es coreógrafo y director artístico. Trabaja en la industria del entretenimiento y ha colaborado con varios artistas como Ricky Martin, Daddy Yankee y Pitbull, solo por mencionar algunos.

También ha sido parte de producciones importantes como los realities shows 'Mira Quien Baila' y 'Nuestra Belleza Latina'.

Se casó con Alejandra Espinoza en 2011 y en 2015 se convirtieron en padres de Matteo.

