¿Clarissa Molina tiene romance con Don Omar? La presentadora rompe el silencio

Video Don Omar se confesó con Clarissa Molina sobre su exitoso regreso y le dio acceso VIP a su show

Clarissa Molina aclaró por fin los rumores que circulan desde hace semanas sobre una supuesta relación sentimental con el llamado ‘Rey del Reggaeton’, Don Omar.

¿Cómo iniciaron los rumores de romance entre Clarissa Molina y Don Omar?

PUBLICIDAD

Las especulaciones sobre el comienzo de un nuevo romance entre la presentadora y el cantante, de 46 años, comenzaron hace más de un mes, cuando fue revelada la entrevista exclusiva que Molina hizo al cantante por el arranque de su ‘Back To Reggaeton Tour’ por Estados Unidos.

Para el reportaje, Clarissa acompañó al puertorriqueño al concierto que ofreció en Nueva York, lo que avivó aún más los rumores que llegaron a un punto en el que se aseguró que la presentadora había confirmado la relación a través de un supuesto comunicado.

En la bola de nieve en la que se convirtió la falsa noticia también se dijo que la supuesta relación iba tan en serio que había planes de la supuesta nueva pareja para vivir juntos y hasta para llegar al altar.

En medio de los rumores, la agencia de relaciones públicas MS Communications emitió un comunicado en el que aseguró que “Clarissa Molina se encuentra soltera en estos momentos”, reportó la reseña publicada por la revista ¡Hola! el pasado 8 de abril.

Clarissa Molina niega relación amorosa con Don Omar

Sin embargo, ha sido la misma Clarissa Molina, de 32 años, quien desmintió mantener un romance con Don Omar.

De acuerdo con Mandy Fridmann, de Las Top News, pudieron comunicarse con la exreina de belleza dominicana, quien habló sobre cómo fue la convivencia con el cantante durante la mencionada entrevista y reveló que pudo conocer a la “verdadera” pareja del puertorriqueño.

“Ella es muy linda, me recibió con mucho amor. Don Omar fue muy respetuoso conmigo y con todo el equipo. No entiendo de dónde salió esa locura”, dijo Clarissa.

PUBLICIDAD

En la misma entrevista, Molina también desmintió que haya comenzado una relación sentimental con un pelotero, como se especuló, y reiteró que “no hay nadie formal en su vida”.