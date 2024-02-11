Desde Taylor Swift hasta Natti Natasha y Clarissa Molina: famosos en el Super Bowl 2024

Video Taylor Swift no le falla a su novio y viajó desde el otro lado del mundo para apoyarlo en el Super Bowl

El Super Bowl 2024 en Las Vegas no solo fue un enfrentamiento épico entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.

También una pasarela de celebridades. Las estrellas brillaron en el estadio en 'La Ciudad del Pecado'.

Los famosos en el Super Bowl 2024

Taylor Swift, la novia de Travis Kelce, jugador de los Chiefs, viajó desde Tokio para brindarle su apoyo. Las cámaras la captaron junto a la actriz Blake Lively y la rapera Ice Spice.

Taylor Swift se acompañó de la actriz Blake Lively y la rapera Ice Spice. Imagen Getty Images



El actor Paul Rudd, quien es fanático de los Chiefs, también estuvo presente junto a su hijo Jack Sullivan.

Paul Rudd apareció junto a su hijo. Imagen Getty Images



Lana del Rey fue captada muy cerca del palco en donde estuvo Taylor Swift apoyando a su novio.

Lana del Rey durante el Himno Nacional de EEUU. Imagen Getty Images



Blue Ivy Carter, Jay-Z y Rumi Carter se dejaron ver a ras de cancha antes del inicio del esperado juego.

Jay Z no perdió la oportunidad de estar a pie de la cancha antes de que iniciara el juego. Imagen Getty Images



Por parte de los hispanos también hubo presencia de celebridades latinas como Christopher Uckermann, de RBD, quien estaba feliz de asistir al evento.

Christopher Uckermann presumió así estar presente en el Super Bowl 2024. Imagen Christopher Uckermann/Instagram



Clarissa Molina fue parte de la cobertura que TelevisaUnivision hizo en vivo durante la jornada.

Clarissa Molina se mostró muy feliz. Imagen Clarissa Molina/Instagram



Julián Gil y su prometida Valeria Marín estuvieron a cargo de uno de los shows previos de TelevisaUnivision y juntos compartieron emocionantes momentos.

Así posaron junto a David Zepeda y Gina Holguín, quienes también participaron en la transmisión.

David Zepeda y Gina Holguín se unieron a Julián Gil y Valeria Marín. Imagen David Zepeda/Instagram



Natti Natasha también fue testigo del evento, considerado el más visto en el año en EEUU.

Natti Natasha gozó su presencia en las gradas. Imagen Natti Natasha/Instagram



Jorge Ramos estaba feliz de estar no solo como aficionado, sino también como periodista en el Super Bowl. El presentador del Noticiero Univision tiene un hijo, Nicolás Ramos, que es jugador en el futbol colegial de EEUU.

Jorge Ramos también dijo 'presente'. Imagen Jorge Ramos/Instagram



También fueron captados Jimmy Kimmel y Guillermo Rodríguez. Lo mismo Alan Tacher, quien estuvo proporcionando comentarios y manteniendo a la audiencia informada sobre los momentos clave del Super Bowl.

Jackie Guerrido, la querida presentadora de Univision estuvo en su elemento, compartiendo su pasión por el deporte y entrevistando a jugadores, entrenadores y otras personalidades del evento.