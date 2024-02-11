Desde Taylor Swift hasta Natti Natasha y Clarissa Molina: famosos en el Super Bowl 2024
Varias celebridades se hicieron presentes en el Super Bowl 2024. Taylor Swift lo logró y llegó desde Japón para ver jugar a su novio Travis Kelce, y también hubo presencia latina gracias a Natti Natasha, Christopher Uckermann y más.
El Super Bowl 2024 en Las Vegas no solo fue un enfrentamiento épico entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.
También una pasarela de celebridades. Las estrellas brillaron en el estadio en 'La Ciudad del Pecado'.
Los famosos en el Super Bowl 2024
Taylor Swift, la novia de Travis Kelce, jugador de los Chiefs, viajó desde Tokio para brindarle su apoyo. Las cámaras la captaron junto a la actriz Blake Lively y la rapera Ice Spice.
El actor Paul Rudd, quien es fanático de los Chiefs, también estuvo presente junto a su hijo Jack Sullivan.
Lana del Rey fue captada muy cerca del palco en donde estuvo Taylor Swift apoyando a su novio.
Blue Ivy Carter, Jay-Z y Rumi Carter se dejaron ver a ras de cancha antes del inicio del esperado juego.
Por parte de los hispanos también hubo presencia de celebridades latinas como Christopher Uckermann, de RBD, quien estaba feliz de asistir al evento.
Clarissa Molina fue parte de la cobertura que TelevisaUnivision hizo en vivo durante la jornada.
Julián Gil y su prometida Valeria Marín estuvieron a cargo de uno de los shows previos de TelevisaUnivision y juntos compartieron emocionantes momentos.
Así posaron junto a David Zepeda y Gina Holguín, quienes también participaron en la transmisión.
Natti Natasha también fue testigo del evento, considerado el más visto en el año en EEUU.
Jorge Ramos estaba feliz de estar no solo como aficionado, sino también como periodista en el Super Bowl. El presentador del Noticiero Univision tiene un hijo, Nicolás Ramos, que es jugador en el futbol colegial de EEUU.
También fueron captados Jimmy Kimmel y Guillermo Rodríguez. Lo mismo Alan Tacher, quien estuvo proporcionando comentarios y manteniendo a la audiencia informada sobre los momentos clave del Super Bowl.
Jackie Guerrido, la querida presentadora de Univision estuvo en su elemento, compartiendo su pasión por el deporte y entrevistando a jugadores, entrenadores y otras personalidades del evento.