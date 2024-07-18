Christian Nodal se arrepintió de la fortuna que gastó en su apariencia: sus dientes, tatuajes y más

Video Christian Nodal ha gastado casi un millón de dólares en arreglitos: esto es lo que se ha hecho

Christian Nodal gastó más de 1 millón de dólares en cambios de look

Christian Nodal no oculta su estilo de vida lujoso, y sus 'looks' han sido prueba de ello. En los últimos años, el cantante mexicano ha cambiado su imagen varias veces, invirtiendo una gran cantidad de dinero en su apariencia personal. Quizás el ejemplo más notable sea el del particular procedimiento al que Nodal sometió sus dientes.

Este procedimiento implicó la extracción de algunos dientes para reemplazarlos con diamantes. Christian gastó alrededor de 800 mil dólares, no solo por la extracción y el reemplazo, sino también por un paquete que incluía tatuajes mientras se insertaban las piedras.

Los tatuajes son otra de las marcas más distintivas de Nodal. En cierto momento, el cantante incluso llegó a tatuar su rostro, acumulando al menos 10 marcas en él.

Además, se ha especulado en redes sociales sobre la posibilidad de que Nodal se haya sometido a cirugías estéticas como la bichectomía, un procedimiento para reducir el tamaño de las mejillas, así como un perfilado de mentón y nariz para resaltar sus facciones. Sin embargo, el cantante no ha confirmado ni negado estos rumores.

¿Christian Nodal se arrepiente de sus dientes?

Hablando sobre sus dientes de diamantes, Christian Nodal, los calificó en el programa Noche de Luz, como:

"Lo más estúpido e imbécil que he hecho en mi vida"

Esto se debe a que, al realizarse este procedimiento, Christian se deshizo de sus dientes naturales y ya no puede recuperarlos. La decisión fue, en sus palabras, tomada por el ego.

Ese es el ego malo al que no hay que hacerle caso.

Christian Nodal se ha borrado los tatuajes de la cara

Esta no sería la única vez que el cantante lamenta alguna de sus decisiones estéticas. En una entrevista con Raúl de Molina, Nodal admitió que ya no le gustaban estéticamente los tatuajes que se hizo en la cara. Por esta razón, se sometió a dolorosas sesiones para eliminarlos. Además, al enterarse de que sería padre, deseó que su hija, Inti, que tuvo con Cazzu conociera su rostro natural.

El proceso de eliminación de tatuajes faciales es costoso y debe realizarse cuidadosamente para evitar dañar la piel. Según un medio, el costo depende del número de sesiones, y cada sesión en Los Ángeles puede costar entre mil y cuatro mil dólares.

Nodal también decidió eliminar los tatuajes relacionados con Belinda. El tatuaje con la inscripción "Beli" detrás de la oreja fue fácil de corregir, pero el del pecho resultó más complicado. Este tatuaje cubría los ojos de Belinda sobre todo el pecho de Christian, por lo que tuvo que encontrar un diseño que lo cubriera (removerlo era casi imposible) y que le gustara.

A pesar de los cambios de imagen de los que se ha arrepentido, Christian Nodal cada vez es más reconocido como un ícono de la moda, lo que se evidenció recientemente con su invitación a la Semana de la Moda en París en junio de 2024.