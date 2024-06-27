¿Las extraña? Cazzu reaparece junto a su hija Inti y Nodal reacciona

Christian Nodal vuelve a ser el centro de atención, esta vez no por su relación con Ángela Aguilar, sino por su interacción en redes sociales con un par de imágenes en donde reaparecieron su expareja, Cazzu, y su hija Inti.

En medio de su polémico romance con Ángela, que incluye desde la confirmación de romance, un beso en el escenario, rumores de boda, un posible embarazo y escapadas románticas a París, Nodal no pudo evitar levantar especulaciones al reaccionar a dicha publicación.

El 11 de junio, Joaquinha Lerena De La Riva, conocida como La Joaqui, publicó una serie de fotografías en Instagram donde, además de sus hijas, se puede apreciar a su gran amiga Cazzu y a su hija Inti, producto de su amor con el intérprete de regional mexicano.

Imagen Instagram / @lajoaqui



La publicación rápidamente capturó la atención tanto de los cibernautas como de algunos artistas que no dudaron en poner corazones. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que entre las más de 800 mil reacciones que recibió el post, estaba una muy especial: el ‘like’ de Christian Nodal.

Este gesto no pasó desapercibido y desató una ola de comentarios: algunos de ellos apoyando la acción de Nodal y otros más de crítica por darle 'like' a una foto de su ex mientras presume su amor con Ángela Aguilar.

Imagen Instagram / @lajoaqui

Nodal sorprende con mensaje a su hija Inti en el Día del Padre

Esta no es la primera vez que Nodal causa este tipo de reacciones, en su primer Día del Padre, compartió un collage de fotos con su hija Inti, que incluía momentos especiales con la bebé.

La respuesta en las redes sociales estuvo polarizada, algunos acusaron a Nodal de utilizar a su hija para mejorar su imagen pública, y otros defendieron su derecho a celebrar su paternidad.

Este es el mensaje que publicó Christian Nodal dedicado a su hija Inti en el marco del Día del Padre. <br> Imagen Instagram / @nodal

¿Qué ha dicho Nodal de Cazzu?

En medio de los rumores que circulaban de una supuesta infidelidad por parte del intérprete de ‘Botella tras botella’, Nodal decidió romper el silencio a través de un video en su cuenta de Instagram.

En su mensaje, afirmó que nunca le fue infiel a Cazzu, su expareja y madre de su hija Inti. Explicó que su relación con Julieta, nombre de pila de la rapera, se basó en el respeto y el amor, pero que lamentablemente no funcionó.

También aseguró que su ruptura fue amigable y sin la intervención de terceros, subrayó que “el amor no siempre es suficiente para mantener una relación.

"Nosotros somos figuras públicas, pero no estamos exentos de las dificultades de la vida", dijo Nodal en su publicación.

En una entrevista con Raúl ‘El Gordo’ De Molina, el cantante resaltó que con Cazzu tiene una gran equipo. Aunque fue reservado en ese aspecto de su vida, Nodal aseguró que se sentía muy “orgulloso” de la persona con la que había decidido formar una familia.