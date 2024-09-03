Captan a Nodal y Ángela Aguilar como nunca antes en el rancho de los Aguilar: así lucen

Video Pepe Aguilar revela quién pagó toda la lujosa boda de su hija Ángela y Christian Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar fueron captados como nunca antes en el rancho de la dinastía Aguilar, donde aparentemente se encuentran disfrutando de sus primeros meses como marido y mujer.

A través de redes sociales se difundieron fotografías de los cantantes paseando por las calles de Zacatecas, lugar de México con gran significado para la familia Aguilar.

En las imágenes, que fueron difundidas por la cuenta de Instagram Speedy Nodal, se puede ver a Nodal y Ángela Aguilar a bordo de una cuatrimoto, en la que ella va al volante mientras que el intérprete de ‘Kbrón y medio’ como su copiloto.

Nodal y Ángela Aguilar paseando por las calles de Zacatecas. Imagen Speed Nodal / Instagram



En redes sociales también se han compartido fotografías de Nodal posando con algunos de sus fans, quienes originalmente habrían sido los encargados de compartir las imágenes desde Zacatecas.

“Así los han captado algunos fans”, resaltó Ana María Alvarado en ‘Sale el Sol’ este 3 de septiembre.

Nodal estaría muy contento con la familia de su esposa. Imagen Speedy Nodal / Instagram

Los comparan con Flor Silvestre y Antonio Aguilar

Zacatecas es un lugar con gran significado para la dinastía Aguilar, ya que en este lugar Flor Silvestre y Antonio Aguilar, abuelos de la cantante, construyeron su famoso rancho ‘El Soyate’, donde vivieron hasta sus últimos días.

Por ello, las recientes imágenes de Nodal y Ángela Aguilar paseando por las calles de Zacatecas les han valido algunas comparaciones con Flor Silvestre y Antonio Aguilar, quienes durante su matrimonio solían pasear juntos por este mismo lugar. Antes de que la intérprete de 'Mis amigas las flores' se casara con el cantante, ella ya había revelado que soñaba con tener un matrimonio como el de sus abuelos.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron el 24 de julio en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, México, tan solo dos meses después de que el intérprete de 25 años hiciera pública su ruptura con Cazzu, mamá de su hija Inti.

Los gastos de la lujosa boda corrieron a cargo de Pepe Aguilar, quien reveló en ‘Los 40 Principales Colombia’ que su yerno no aportó nada.