Las fotos que Nodal todavía ‘guarda’ de Belinda y que Ángela Aguilar no querría ver
El cantante aún guarda algunos recuerdos de su relación con la intérprete de ‘Cactus’, con quien rompió su compromiso dos años antes de casarse por lo civil con Ángela Aguilar.
Antes de casarse con Ángela Aguilar, Christian Nodal vivió un tórrido romance con Belinda. Aunque ya han pasado dos años desde que rompieron su compromiso, el cantante todavía ‘guarda’ algunas fotografías de la intérprete de ‘Cactus’ que, probablemente, su esposa, no querría ver.
Pese a que de Instagram ya lo hizo, Christian Nodal no ha borrado de Facebook sus fotografías con Belinda. En su cuenta verificada todavía se pueden ver imágenes de cuando confirmaron su relación, las cuales tienen fecha del 10 de agosto de 2020.
En aquella publicación, el cantante de regional mexicano deseaba que su relación con Belinda “durara toda la vida”.
“Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa’ siempre. Te amo Belinda. Espero y esta ‘publicidad’ nos dure pa’ toda la vida, mi amor”, escribía al pie de un video donde aparecía besando a la española.
Otra publicación que Christian Nodal conserva de su relación con Belinda es la sesión de fotos que realizaron para celebrar su primer Halloween juntos, donde ambos se disfrazaron de payasos.
“Que ni la muerte nos separe”, escribía en noviembre de 2020.
Su ruptura a meses de comprometerse
Christian Nodal y Belinda terminaron su relación en 2022 en medio de dimes y diretes. El 13 de febrero, el intérprete de ‘No me 100to bien’ compartió en sus historias de Instagram su ruptura sin revelar las razones.
“Quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también”, anotó.
La pareja anunció el fin de su relación tan solo nueve meses después de comprometerse en un exclusivo restaurante de España.