Christian Nodal

Las fotos que Nodal todavía ‘guarda’ de Belinda y que Ángela Aguilar no querría ver

El cantante aún guarda algunos recuerdos de su relación con la intérprete de ‘Cactus’, con quien rompió su compromiso dos años antes de casarse por lo civil con Ángela Aguilar.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿Otra pedrada contra Nodal? Mamá de Belinda manda mensaje (en el pasado avaló que le dijeran "naco")

Antes de casarse con Ángela Aguilar, Christian Nodal vivió un tórrido romance con Belinda. Aunque ya han pasado dos años desde que rompieron su compromiso, el cantante todavía ‘guarda’ algunas fotografías de la intérprete de ‘Cactus’ que, probablemente, su esposa, no querría ver.

Pese a que de Instagram ya lo hizo, Christian Nodal no ha borrado de Facebook sus fotografías con Belinda. En su cuenta verificada todavía se pueden ver imágenes de cuando confirmaron su relación, las cuales tienen fecha del 10 de agosto de 2020.

PUBLICIDAD

En aquella publicación, el cantante de regional mexicano deseaba que su relación con Belinda “durara toda la vida”.

“Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa’ siempre. Te amo Belinda. Espero y esta ‘publicidad’ nos dure pa’ toda la vida, mi amor”, escribía al pie de un video donde aparecía besando a la española.

Nodal todavía conserva recuerdos de su noviazgo con Belinda.
Nodal todavía conserva recuerdos de su noviazgo con Belinda.
Imagen Christian Nodal / Facebook

Más sobre Christian Nodal

¿Ángela Aguilar dedicaba canción a Nodal desde antes de su relación? Las presuntas pruebas
1:07

¿Ángela Aguilar dedicaba canción a Nodal desde antes de su relación? Las presuntas pruebas

Univision Famosos
¿Nodal sin dinero?: dicen que “tiene que hacer un esfuerzo extraordinario” para pagar a Cazzu
2 mins

¿Nodal sin dinero?: dicen que “tiene que hacer un esfuerzo extraordinario” para pagar a Cazzu

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar se dejan ver enamorados por Beverly Hills en medio de la polémica
0:52

Nodal y Ángela Aguilar se dejan ver enamorados por Beverly Hills en medio de la polémica

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar preparan otra boda: él revela cuándo será la ceremonia religiosa
2 mins

Nodal y Ángela Aguilar preparan otra boda: él revela cuándo será la ceremonia religiosa

Univision Famosos
Nodal no se habría casado con Ángela ni terminado con Cazzu en fechas que dijo: nuevas revelaciones
1:00

Nodal no se habría casado con Ángela ni terminado con Cazzu en fechas que dijo: nuevas revelaciones

Univision Famosos
Aparece ex de Nodal y hace revelaciones tras polémica entrevista: “No ha cambiado”
1:00

Aparece ex de Nodal y hace revelaciones tras polémica entrevista: “No ha cambiado”

Univision Famosos
Cazzu reaparece con su hija Inti con importante momento tras polémica entrevista de Nodal
0:57

Cazzu reaparece con su hija Inti con importante momento tras polémica entrevista de Nodal

Univision Famosos
Le gritan “¡Cazzu!” a Nodal en pleno concierto tras polémica entrevista: así reacciona
1:00

Le gritan “¡Cazzu!” a Nodal en pleno concierto tras polémica entrevista: así reacciona

Univision Famosos
Bis La Medium pide a Nodal que “no mienta más” y hace fuerte predicción sobre su futuro
0:53

Bis La Medium pide a Nodal que “no mienta más” y hace fuerte predicción sobre su futuro

Univision Famosos
¿Indirecta para Nodal? Cazzu lanza tajante mensaje tras entrevista de su ex
1:00

¿Indirecta para Nodal? Cazzu lanza tajante mensaje tras entrevista de su ex

Univision Famosos


Otra publicación que Christian Nodal conserva de su relación con Belinda es la sesión de fotos que realizaron para celebrar su primer Halloween juntos, donde ambos se disfrazaron de payasos.

“Que ni la muerte nos separe”, escribía en noviembre de 2020.

Así fue su primer Halloween juntos.
Así fue su primer Halloween juntos.
Imagen Christian Nodal / Facebook

Su ruptura a meses de comprometerse

Christian Nodal y Belinda terminaron su relación en 2022 en medio de dimes y diretes. El 13 de febrero, el intérprete de ‘No me 100to bien’ compartió en sus historias de Instagram su ruptura sin revelar las razones.

“Quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también”, anotó.

La pareja anunció el fin de su relación tan solo nueve meses después de comprometerse en un exclusivo restaurante de España.


Relacionados:
Christian NodalBelindaÁngela AguilarFamososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD