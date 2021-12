Chris Noth (Mr. Big en 'Sex and the City') fue acusado de abuso sexual y salió a defenderse

La serie 'Sex and the City', que contaba las vidas amorosas e íntimas de cuatro amigas en la ciudad de Nueva York, se volvió popular gracias a su trama y guion.

Aunque terminó en 2004, los actores protagónicos gozaron de fama hasta la actualidad, y uno que se ganó al público fue Mr. Big, encarnado por Chris Noth.

Con el regreso de la historia este 2021, gracias a la nueva producción 'And Just Like That', también volvió la mayoría del casting original, incluyendo a Noth. Sin embargo, el actor se vio envuelto en un es´candalo debido a que dos mujeres lo acusaron de agresión sexual.

La información fue publicada por el portal The Hollywood Reporter, el cual asegura que recibió en 2015 los testimonios detallados de dos mujeres y cuyas identidades fueron ocultas bajo nombres falsos.

Dentro de los documentos recibidos, Zoe y Lily detallan cómo fueron sus ataques, los cuales empezaron de la misma manera: con un coqueteo por parte del actor.

Las acusaciones de abuso sexual hacia Chris Noth

Para Zoe el encuentro con el actor fue a sus 25 años, cuando laboraba en una firma de alto perfil donde acudian celebridades. Relató que tras coquetear un poco en el trabajo con Noth , él la invitó a platicar en la piscina de un edifico donde tenía un departamento. Ella accedió pues se sentía segura, ya que uno de sus amigos vivía en el mismo lugar.

Tras una conversación sobre su trabajo, el famoso le mostró un libro y le pidió que lo llevara al departamento. Al ingresar, él le dio un beso y ella le respondió. Despues le comentó que "iría a ver a su amigo", pero fue en ese momento donde la llevó a la cama y comenzó a violarla.

"Fue muy doloroso y grité: '¡Alto!' Y no lo hizo. Le dije: '¿Al menos puedes conseguir un condón?' y se rio de mí ".



La mujer externó que recibió puntos de sutura al acudir al hospital, pero no lo denunció a las autoridades por temor a que no le creyeran. Aseguró que decidió alzar la voz después de verlo en la serie 'Just Like That', la cual hizo "que despertara algo".

En el caso de Lily la experiencia fue similar. Cuando tenía 25 años el actor comenzó a coquetear con ella, él la invitó a cenar al restaurante Il Cantinori y al llegar hablaron sobre sus trabajos y bebieron vino.

Continuó relatando que después de unas horas Chris Noth le sugirió a ir a su departamento, que se encontraba en Greenwich Village y ella accedió, pues había pensado que continuarían con su plática.

"El apartamento era un lugar increíble. Estábamos escuchando música y él tiene todos estos libros sobre arte y moda. Trató de besarme. Lo entretuve con cautela. Es mayor y parece mayor. Siguió intentándolo, intentándolo y tratando, y yo debería haber dicho que no con más firmeza . Y luego, lo siguiente que supe fue que se bajó los pantalones y estaba de pie frente a mí. Estaba teniendo sexo conmigo desde el respaldo de una silla. Estábamos frente a un espejo. Estaba un poco llorando mientras sucedía. Cuando terminó, Fui al baño y me puse la falda. Me estaba sintiendo fatal. Totalmente violada. Todos mis sueños con esta estrella que amaba durante años se habían ido".

¿Qué respondió Chris Noth sobre las acusaciones?

A poco tiempo de que se difundieran los testimonios, el actor de 67 años emitió un mensaje a The Hollywood Reporter y aseguró que las acusaciones no son verdaderas.

"Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están saliendo a la superficie ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres ".