Julio Iglesias

Julio Iglesias está bajo investigación tras denuncias de exempleadas por supuestos abusos en su contra

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, en España, está realizando averiguaciones sobre el cantante a raíz de una denuncia realizada el 5 de enero. El también compositor ha sido señalado por dos mujeres que afirman las agredió sexualmente mientras trabajan para él.

Por:Dayana Alvino
Julio Iglesias está siendo investigado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en España, por la posible comisión de delitos de agresión sexual en contra de dos exempleadas años atrás.

El Ministerio Público informó este 13 de enero que el pasado lunes 5, recibió una denuncia relacionada con las acusaciones de las antiguas trabajadoras y acordó abrir diligencias de indagación.

La dependencia indicó que no dará más datos pues este tipo de señalamientos son de carácter reservado y, además, está la “protección prioritaria de las presuntas víctimas”, detalla El Mundo.

Se trata de una averiguación dentro de la propia Fiscalía, sin intervención judicial, explica el reconocido medio español.

Si se encuentran suficientes indicios de que el cantante habría realizado actos criminales, entonces se presentará una querella ante el juzgado. En caso contrario, las pesquisas procesales se archivarán.

