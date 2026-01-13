Magaly Chavez Alfredo Adame enfrenta orden de arresto en su contra por conflicto con su ex Magaly Chávez La ‘influencer’ dio a conocer que un juez ha ordenado que el actor pasé tiempo en prisión debido a que hizo declaraciones en las que la mencionó pese a que tiene prohibido hacerlo.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Video Alfredo Adame destapa los verdaderos motivos de su ruptura con Magaly Chávez

Magaly Chávez, expareja de Alfredo Adame, dio a conocer que él enfrenta una orden de aprehensión en su contra, por lo que podría pisar la cárcel.

Por medio de un comunicado, la ‘influencer’ detalló que el 12 de enero se llevó a cabo una audiencia de ratificación de medidas de protección.

PUBLICIDAD

Ella informó que “el juez de control César Augusto Mendoza Salazar resolvió imponer un arresto de 30 horas” al actor luego de los señalamientos de sus abogados.

Durante la comparecencia, los defensores de la creadora de contenido hicieron del conocimiento del magistrado que el presentador realizó “incumplimientos reiterados” a las medidas de protección que previamente fueron impuestas por la ley para cuidarla.

“Destacando las declaraciones públicas del agresor en diversos medios de comunicación, en las que negó la identidad de género de la víctima”, se explica en el escrito.

Según ella, la sanción establecida “será ejecutada en próximos días por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México”.

Chávez adelantó que Adame sería advertido de que, “en caso de que reincida en tales agresiones” hacia ella, “la autoridad judicial ahora ordenará se le inicie un proceso penal cuya máxima sanción podría ser años tras las rejas”.

¿Qué ocurrió entre Alfredo Adame y Magaly Chávez?

Alfredo Adame y Magaly Chávez terminaron su relación en mayo de 2022, después de apenas poco más de un mes juntos.

Desde la ruptura, quien fuera protagonista de telenovelas ha emitido comentarios despectivos acerca de la modelo.

Ella denunció al conductor en 2023 porque aseveró públicamente que era una mujer transexual. Como resultado de la querella, él no puede ni acercársele ni mencionarla.