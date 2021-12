Chiquis Rivera confirma ruptura con su familia por "la envidia, el ego y la ambición"

“Ella realmente no sabía y nunca quiso saber nada con la industria musical, así que siempre lo he apreciado mucho y lo he entendido y durante mucho tiempo ella dijo que no estaba contenta con el puesto, que había arruinado su relación con sus hijos, con su esposo y mi tío Juan sentía de la misma manera y, nuevamente, mi tío Juan no fue designado como encargado, pero él asumió esa responsabilidad y quería ayudar y estoy agradecida por eso”, comentó.