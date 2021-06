Juan Rivera revela la advertencia que Chiquis le hizo por la auditoría a la fortuna de Jenni

También reveló que tras estallar de manera pública esta controversia, ha estado en comunicación con Chiquis Rivera, de quien recibió una seria advertencia: "Yo ya me he estado texteando con mi sobrina Chiquis; incluso lo digo abiertamente: ella me dijo que por ley yo no podía hablar de la auditoría, y yo le iba contestar, pero se iba a oír feo: 'Para empezar, desafortunadamente tú no me puedes decir qué puedo hacer o no'".