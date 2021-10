Juan Rivera afirma que Rosie ya entregó los resultados de la auditoría a su sobrino Johnny López

En junio, Johnny López compartió en El Gordo y La Flaca el objetivo de su solicitud de la auditoría: "La verdad no me importa mucho el dinero, he tenido muchas difíciles lecciones de vida y sé que el dinero no me va a hacer feliz. Lo que yo quería hacer con la contabilidad es ver la reacción, de cómo iban a portarse (sus tíos) y no me sorprendieron, mira el escándalo que se ha armado", declaró.