Famosos

Cantante Charlie Zaa se defiende tras ser acusado de ser prestanombres de grupo paramilitar

El cantante colombiano respondió ante las acusaciones de ser prestanombres del grupo paramilitar Bloque Tolima de las AUC. Charlie Zaa aclaró que "todo lo que tiene ha sido fruto de su trabajo honesto y constante".

Univision picture
Por:Univision
Video Hijo de Pablo Lyle llora ante asedio de la prensa: sufre de “mucha ansiedad”  

Charlie Zaa emitió un comunicado oficial tras las recientes noticias que lo vinculan con el Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El artista se encuentra bajo investigación por presuntos nexos y se le acusa de ser un testaferro de este grupo paramilitar en Tolima.

El cantante manifestó este lunes 7 de julio su total disposición de colaborar con las autoridades y de entregar todas las pruebas necesarias para demostrar su inocencia.

PUBLICIDAD

Charlie Zaa enfatiza que lleva más de 30 años dedicado a la música, construyendo su carrera con "mucho esfuerzo y dedicación", y que todo lo que posee ha sido fruto de su "trabajo honesto y constante".

Agradeciendo el apoyo y la confianza recibida, el artista expresó su convicción de que "muy pronto todo esto se esclarecerá" y su confianza en el proceso judicial colombiano.

Más sobre Famosos

Muere famoso diseñador de modas en México: le quitan la vida y lo hallan en su camioneta
1 mins

Muere famoso diseñador de modas en México: le quitan la vida y lo hallan en su camioneta

Univision Famosos
Diane Keaton "fue divertida hasta el final": revelan cómo fueron sus últimos días antes de morir
2 mins

Diane Keaton "fue divertida hasta el final": revelan cómo fueron sus últimos días antes de morir

Univision Famosos
Diane Keaton dedicó su última publicación a Reggie: ¿quién se hará cargo de su mascota?
1 mins

Diane Keaton dedicó su última publicación a Reggie: ¿quién se hará cargo de su mascota?

Univision Famosos
Muerte de Diane Keaton conmociona: así se convirtió en una leyenda de Hollywood
3 mins

Muerte de Diane Keaton conmociona: así se convirtió en una leyenda de Hollywood

Univision Famosos
Diane Keaton causa de muerte: revelan detalles de su "repentina" partida
2 mins

Diane Keaton causa de muerte: revelan detalles de su "repentina" partida

Univision Famosos
Novia de Fede Dorcaz reacciona a reporte de que el cantante iba con una mujer cuanto lo atacaron
1 mins

Novia de Fede Dorcaz reacciona a reporte de que el cantante iba con una mujer cuanto lo atacaron

Univision Famosos
Muere Diane Keaton: la icónica actriz de Hollywood tenía 79 años
2 mins

Muere Diane Keaton: la icónica actriz de Hollywood tenía 79 años

Univision Famosos
¿Quién es Mariana Ávila, la novia del fallecido Fede Dorcaz?
2 mins

¿Quién es Mariana Ávila, la novia del fallecido Fede Dorcaz?

Univision Famosos
¿Fede Dorcaz viajaba solo cuando le dispararon? Reportan que lo acompañaba una mujer
1 mins

¿Fede Dorcaz viajaba solo cuando le dispararon? Reportan que lo acompañaba una mujer

Univision Famosos
Mamá de Belinda rompe el silencio tras denuncia de su hija contra Lupillo Rivera por “violencia”
1 mins

Mamá de Belinda rompe el silencio tras denuncia de su hija contra Lupillo Rivera por “violencia”

Univision Famosos

Además, hizo un llamado a los medios de comunicación para que informen correctamente, aclarando que esta es una investigación sobre bienes que hacen parte de su "patrimonio familiar y no contra [su] persona directamente".

Charlie Zaa emitió un comunicado tras ser acusado de ser prestanombres de grupo paramilitar.
Charlie Zaa emitió un comunicado tras ser acusado de ser prestanombres de grupo paramilitar.
Imagen Charlie Zaa/Instagram

Finalmente, Charlie Zaa invocó su derecho constitucional a la presunción de inocencia, el cual "permanecerá incólume hasta que se demuestre lo contrario", y anunció que seguirá promocionando su álbum "La Historia Continua" y cumpliendo con sus próximos conciertos.

Charlie Zaa acusado de ser prestanombres de grupo paramilitar

La Fiscalía ha solicitado y aplicado medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión sobre bienes de Charlie Zaa, valorados en $25.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a aproximadamente $6,211,797 dólares, reportó RCTV Noticias este 6 de julio.

Entre los activos afectados se encuentran propiedades en su natal Girardot y en Ibagué, incluyendo el centro comercial Oasis y las discotecas Kapachos y Solaris, informa el medio colombiano.

Las acusaciones surgen de declaraciones coincidentes de exparamilitares postulados a Justicia y Paz. Testimonios de antiguos integrantes del Bloque Tolima, como Ricaurte Soria Ortiz, Indalecio José Sánchez (alias Fredy), Atanael Matajudíos y Óscar Oviedo Rodríguez, han relacionado a Charlie Zaa con Daniel Goyeneche, alias "comandante Daniel".

PUBLICIDAD

Según las investigaciones de la Fiscalía, estos exparamilitares han denunciado que los locales del centro comercial Oasis y las discotecas Kapachos y Solaris fueron adquiridos por la organización paramilitar y supuestamente tenían a Charlie Zaa como prestanombres.

Incluso, se afirma que algunos locales en el centro comercial Oasis serían parte de una "mesada" para el hijo de alias Daniel.

Relacionados:
FamososCarlos Alberto Sánchez

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD