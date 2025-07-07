Cantante Charlie Zaa se defiende tras ser acusado de ser prestanombres de grupo paramilitar

Video Hijo de Pablo Lyle llora ante asedio de la prensa: sufre de “mucha ansiedad”

Charlie Zaa emitió un comunicado oficial tras las recientes noticias que lo vinculan con el Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El artista se encuentra bajo investigación por presuntos nexos y se le acusa de ser un testaferro de este grupo paramilitar en Tolima.

El cantante manifestó este lunes 7 de julio su total disposición de colaborar con las autoridades y de entregar todas las pruebas necesarias para demostrar su inocencia.

Charlie Zaa enfatiza que lleva más de 30 años dedicado a la música, construyendo su carrera con "mucho esfuerzo y dedicación", y que todo lo que posee ha sido fruto de su "trabajo honesto y constante".

Agradeciendo el apoyo y la confianza recibida, el artista expresó su convicción de que "muy pronto todo esto se esclarecerá" y su confianza en el proceso judicial colombiano.

Además, hizo un llamado a los medios de comunicación para que informen correctamente, aclarando que esta es una investigación sobre bienes que hacen parte de su "patrimonio familiar y no contra [su] persona directamente".

Finalmente, Charlie Zaa invocó su derecho constitucional a la presunción de inocencia, el cual "permanecerá incólume hasta que se demuestre lo contrario", y anunció que seguirá promocionando su álbum "La Historia Continua" y cumpliendo con sus próximos conciertos.

Charlie Zaa acusado de ser prestanombres de grupo paramilitar

La Fiscalía ha solicitado y aplicado medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión sobre bienes de Charlie Zaa, valorados en $25.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a aproximadamente $6,211,797 dólares, reportó RCTV Noticias este 6 de julio.

Entre los activos afectados se encuentran propiedades en su natal Girardot y en Ibagué, incluyendo el centro comercial Oasis y las discotecas Kapachos y Solaris, informa el medio colombiano.

Las acusaciones surgen de declaraciones coincidentes de exparamilitares postulados a Justicia y Paz. Testimonios de antiguos integrantes del Bloque Tolima, como Ricaurte Soria Ortiz, Indalecio José Sánchez (alias Fredy), Atanael Matajudíos y Óscar Oviedo Rodríguez, han relacionado a Charlie Zaa con Daniel Goyeneche, alias "comandante Daniel".

Según las investigaciones de la Fiscalía, estos exparamilitares han denunciado que los locales del centro comercial Oasis y las discotecas Kapachos y Solaris fueron adquiridos por la organización paramilitar y supuestamente tenían a Charlie Zaa como prestanombres.