Cantante Charlie Zaa bajo investigación: lo acusan de ser prestanombres de grupo paramilitar

El cantante colombiano está bajo investigación por presuntos nexos con el grupo paramilitar Bloque Tolima de las AUC. La fiscalía pidió tomar medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión a los bienes de Charlie Zaa.

El cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, está bajo investigación por su presunta vinculación con el Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), reportó RCTV Noticias este 6 de julio.

La Fiscalía ha iniciado una investigación en contra del cantante colombiano por ser un presunto testaferro de este grupo paramilitar en Tolima.

Según información del sitio web, en el marco de esta investigación, la Fiscalía ha aplicado la medida de extinción de dominio sobre bienes de Charlie Zaa valorados en $25.000 millones de pesos colombianos ($6,211,797 de dólares). Entre los activos afectados se encuentran propiedades en su natal Girardot y otros lugares de Ibagué, incluyendo el centro comercial Oasis y las discotecas Kapachos y Solaris.

La acusación surge de declaraciones coincidentes de exparamilitares postulados a Justicia y Paz. Testimonios de exintegrantes del Bloque Tolima, como Ricaurte Soria Ortiz, Indalecio José Sánchez (alias Fredy), Atanael Matajudíos y Óscar Oviedo Rodríguez, han relacionado a Charlie Zaa con Daniel Goyeneche, alias "comandante Daniel".

Según las investigaciones de la Fiscalía, estos exparamilitares han denunciado que los locales del centro comercial Oasis y las discotecas Kapachos y Solaris fueron adquiridos por la organización paramilitar a la que pertenecían y supuestamente tenían a Charlie Zaa como testaferro.

Incluso, afirma que algunos locales en el centro comercial Oasis serían "parte de una "mesada" para el hijo de alias Daniel. La Fiscalía califica al Bloque Tolima no solo como un grupo paramilitar, sino también como una "oficina de cobro".

Hasta la mañana de este 7 de julio el cantante no ha emitido ninguna comunicación pública.

