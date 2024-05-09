Cecilia Galliano

Cecilia Galliano destapa la verdad tras aparecer abrazando a Gabriel Soto y hace advertencia

Cecilia Galliano se sinceró sobre las fotos que publicó TVyNovelas en las que aparece con Gabriel Soto. La conductora destacó el cariño que le tiene al prometido de Irina Baeva.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Fallback Image
Por:
Valeria Contreras N..
Video Mark Tacher sí está dispuesto a regresar con su ex, Cecilia Galliano

La revista TVyNovelas publicó el pasado 15 de abril una serie de fotografías en las que Cecilia Galliano y Gabriel Soto aparecen presuntamente muy cariñosos.

Bajo el título de “Juntitos y... ¿consolándose? Así captamos a Gabriel Soto y Cecilia Galliano”, la publicación mostró a la argentina recargada en el hombro del galán de telenovelas, a quien también abrazó del cuello.

PUBLICIDAD

Las imágenes desataron los rumores de un posible amorío pese al compromiso del actor con Irina Baeva.

Cecilia Galliano dice qué relación tiene con Gabriel Soto

Más sobre Cecilia Galliano

Hijo de Sebastián Rulli de 15 años está “ enamorado”: revelan su noviazgo
0:46

Hijo de Sebastián Rulli de 15 años está “ enamorado”: revelan su noviazgo

Univision Famosos
¿Sebastián Rulli y Cecilia Galliano ya son suegros?: su hijo está saliendo con actriz
2 mins

¿Sebastián Rulli y Cecilia Galliano ya son suegros?: su hijo está saliendo con actriz

Univision Famosos
Cecilia Galliano sorprende al lanzar elogio para su ex, Sebastián Rulli
0:52

Cecilia Galliano sorprende al lanzar elogio para su ex, Sebastián Rulli

Univision Famosos
Cecilia Galliano habla como pocas veces de su ex, Sebastián Rulli y sorprende: esto dijo
2 mins

Cecilia Galliano habla como pocas veces de su ex, Sebastián Rulli y sorprende: esto dijo

Univision Famosos
Cecilia Galliano explica por qué no es empática con Irina Baeva: “Hay mujeres malas”
1:17

Cecilia Galliano explica por qué no es empática con Irina Baeva: “Hay mujeres malas”

Univision Famosos
Ceci Galliano hace tajante petición ante supuestas infidelidades de Gabriel Soto a Irina Baeva
2 mins

Ceci Galliano hace tajante petición ante supuestas infidelidades de Gabriel Soto a Irina Baeva

Univision Famosos
Sebastián Rulli responde si está listo para ser 'El Suegro de México' por la galanura de su hijo
1:09

Sebastián Rulli responde si está listo para ser 'El Suegro de México' por la galanura de su hijo

Univision Famosos
¿Sara Corrales y Cecilia Galliano culpables de la ruptura de Irina y Gabriel? Lo que se dijo de ellas
1:16

¿Sara Corrales y Cecilia Galliano culpables de la ruptura de Irina y Gabriel? Lo que se dijo de ellas

Univision Famosos
¡Acusa "infidelidades"! Irina Baeva por fin revela por qué terminó con Gabriel Soto
1:11

¡Acusa "infidelidades"! Irina Baeva por fin revela por qué terminó con Gabriel Soto

Univision Famosos
Gabriel Soto confiesa los "meses de angustia por posible leucemia" que vivió tras ser hospitalizado
1:01

Gabriel Soto confiesa los "meses de angustia por posible leucemia" que vivió tras ser hospitalizado

Univision Famosos

Ante la polémica, Cecilia Galliano rompió el silencio y durante un encuentro con medios, como De Primera Mano, este 7 de mayo confesó qué relación tiene con Gabriel Soto.

La presentadora se limitó a reír cuando la cuestionaron por el prometido de Irina Baeva, señalando: “ Son rumores, no le hagas caso”.

La exesposa de Sebastián Rulli comentó que la única relación que tiene con Gabriel Soto es de una profunda amistad.

Somos amigos desde hace mucho tiempo, yo a Gaby lo quiero mucho, mucho y nada, Gaby está en pareja y yo no”, comentó.

Ante las palabras de Cecilia Galliano, los reporteros le cuestionaron si le molestaban esa clase de especulaciones, hecho que negó.

Y es que la conductora afirmó que no le afectan ese tipo de cosas y aprovechó para lanzar una advertencia.

Yo ya no y lo voy a abrazar 25 veces más, con cada uno que me vean a lo mejor va a pasar una pareja, pero el día que tenga pareja seré la primera en decírselos, si son casi mis terapeutas desde hace nueve años que me vienen escuchando”, sentenció.

Cecilia Galliano dijo que “no era niñera” de Gabriel Soto

En febrero de 2019, Cecilia Galliano protagonizó una polémica que involucraba a Gabriel Soto y es que después de confirmarse su relación con Irina Baeva, un usuario acusó a la argentina de que ella permitió el romance pese a que el actor estaba casado con Geraldine Bazán.

PUBLICIDAD

“Eres una persona que artísticamente estás sobresaliendo aún más, eres de muy pocos escándalos y qué bonita foto Cecilia Galliano, pero lástima que te prestaste a la relación clandestina y a las burlas que le hizo Irina a nueva querida Geraldine”, señaló el usuario.

Cecilia Galliano no se quedó callada y respondió: “ Yo no me presté a nada y no soy niñera de nadie. Yo trabajé en esa hora, pero mi vida privada es mía y la de los demás también, no les cuido su sexualidad a nadie”.


Relacionados:
Cecilia GallianoGabriel SotoFamososCelebridadesEscándalo de Celebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD