Cecilia Galliano destapa la verdad tras aparecer abrazando a Gabriel Soto y hace advertencia

Video Mark Tacher sí está dispuesto a regresar con su ex, Cecilia Galliano

La revista TVyNovelas publicó el pasado 15 de abril una serie de fotografías en las que Cecilia Galliano y Gabriel Soto aparecen presuntamente muy cariñosos.

Bajo el título de “Juntitos y... ¿consolándose? Así captamos a Gabriel Soto y Cecilia Galliano”, la publicación mostró a la argentina recargada en el hombro del galán de telenovelas, a quien también abrazó del cuello.

PUBLICIDAD

Las imágenes desataron los rumores de un posible amorío pese al compromiso del actor con Irina Baeva.

Cecilia Galliano dice qué relación tiene con Gabriel Soto

Ante la polémica, Cecilia Galliano rompió el silencio y durante un encuentro con medios, como De Primera Mano, este 7 de mayo confesó qué relación tiene con Gabriel Soto.

La presentadora se limitó a reír cuando la cuestionaron por el prometido de Irina Baeva, señalando: “ Son rumores, no le hagas caso”.

La exesposa de Sebastián Rulli comentó que la única relación que tiene con Gabriel Soto es de una profunda amistad.

“ Somos amigos desde hace mucho tiempo, yo a Gaby lo quiero mucho, mucho y nada, Gaby está en pareja y yo no”, comentó.

Ante las palabras de Cecilia Galliano, los reporteros le cuestionaron si le molestaban esa clase de especulaciones, hecho que negó.

Y es que la conductora afirmó que no le afectan ese tipo de cosas y aprovechó para lanzar una advertencia.

“ Yo ya no y lo voy a abrazar 25 veces más, con cada uno que me vean a lo mejor va a pasar una pareja, pero el día que tenga pareja seré la primera en decírselos, si son casi mis terapeutas desde hace nueve años que me vienen escuchando”, sentenció.

Cecilia Galliano dijo que “no era niñera” de Gabriel Soto

En febrero de 2019, Cecilia Galliano protagonizó una polémica que involucraba a Gabriel Soto y es que después de confirmarse su relación con Irina Baeva, un usuario acusó a la argentina de que ella permitió el romance pese a que el actor estaba casado con Geraldine Bazán.

PUBLICIDAD

“Eres una persona que artísticamente estás sobresaliendo aún más, eres de muy pocos escándalos y qué bonita foto Cecilia Galliano, pero lástima que te prestaste a la relación clandestina y a las burlas que le hizo Irina a nueva querida Geraldine”, señaló el usuario.

Cecilia Galliano no se quedó callada y respondió: “ Yo no me presté a nada y no soy niñera de nadie. Yo trabajé en esa hora, pero mi vida privada es mía y la de los demás también, no les cuido su sexualidad a nadie”.