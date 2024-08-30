Revelan la trágica causa de muerte de la hijastra de Slash a los 25 años tras su enigmático mensaje

Video Se revela posible causa de muerte de la hermana de Mariah Carey: su madre falleció el mismo día

Slash, guitarrista de la famosa agrupación Guns N’ Roses, anunció a finales de julio la muerte de su hijastra, Lucy-Bleu Knight.

El músico británico aseveró, por medio de un comunicado difundido en Instagram, que la joven de 25 años “falleció pacíficamente”, pero sin explicar debido a qué.

“Lucy-Bleu era una artista increíblemente talentosa, una soñadora apasionada y un alma encantadora, adorable y dulce”, se leía en el escrito.

El compositor reavivó su relación con Meegan Hodges en 2015, luego de años separados tras ser pareja por primera vez en 1989, convirtiéndose así en padrastro de la difunta chica.

¿De qué murió la hijastra de Slash?

A un mes de lo ocurrido, autoridades de Los Ángeles han revelado algunos detalles del deceso de la hijastra de Slash.

La oficina del Departamento de Medicina Forense del condado aseveró que Lucy-Bleu Knight perdió la vida a causa de una “intoxicación por sulfuro de hidrógeno”.

En su informe, publicado este 29 de agosto, la dependencia pormenorizó igualmente que “el modo de muerte es suicidio”.

Lucy-Bleu Knight, hijastra de Slash, murió a los 25 años. Imagen Slash/Instagram y Getty Images

Especificaron que el viernes 19 de julio, las fuerzas del orden encontraron a la artista “inconsciente en una residencia privada mientras realizaban un control de bienestar”.

Su defunción fue declarada a las 15:00 horas (tiempo local) de ese mismo día, pero se desconoce si ella recibió atención médica en el lugar o si la trasladaron a un hospital.

En el sitio web de Centers for Disease Control and Prevention se explica que el sulfuro de hidrógeno es “un gas incoloro, inflamable y altamente tóxico”.

De acuerdo con la institución, “la inhalación de altas concentraciones” del gas “puede producir pérdida de conocimiento y muerte extremadamente rápida”.

¿Hijastra de Slash dejó mensaje de despedida?

Horas después de que Slash diera a conocer la noticia del fallecimiento, en el perfil de la red social de Lucy-Bleu Knight apareció un enigmático mensaje.

“Tanto si te hice sentir excluida, te manipulé/controlé, te dije que dejaras tu trabajo diario desde la comodidad de estar apoyada económicamente por mis padres, o ahogué problemas reales en positividad tóxica, lo siento”, está escrito.

“Incontables oportunidades y conexiones perdidas debido a un ego asquerosamente grande, un corazón inseguro y el miedo de ser vulnerable”, se añade.

“Que mi alma aprenda a evolucionar de mi pobre trabajo de ser Lucy-Bleu. Paz”, concluye la misiva, que incluye un emoji de tulipán rosa.

Estas palabras están acompañadas de una fotografía en la que ella aparece frente a un espejo mirándose seriamente a sí misma.

El ‘post’ aún continúa en el ‘feed’ y, de hecho, es el último que aparece a la fecha, por lo que podría considerarse que se trataría de su despedida.