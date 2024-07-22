Slash anuncia la “devastadora” muerte de su hijastra a los 25 años: ella dejó enigmático mensaje

Video Cantante muere de infarto en pleno concierto: el momento fue captado en video

Slash, guitarrista de la famosa agrupación Guns N’ Roses, anunció la muerte de su hijastra, Lucy-Bleu Knight, este lunes 22 de julio.

El reconocido músico británico difundió por medio de su cuenta de Instagram un comunicado en el que abordó lo sucedido.

“Lucy-Bleu Knight (6 de diciembre de 1998), amada hija de Meegan Hodges y Mark Knight, hijastra de Samantha Somers Knight y Slash, hermana de Scarlet Knight, hermanastra de London y Cash Hudson, falleció pacíficamente en Los Ángeles, California, el 19 de julio de 2024”, se lee.

“Lucy-Bleu era una artista increíblemente talentosa, una soñadora apasionada y un alma encantadora, adorable y dulce”, se añade en el escrito.

La familia no compartió los detalles del deceso, pero sí pidió privacidad en este doloroso momento y que “las especulaciones en las redes sociales se mantengan al mínimo mientras lloran y procesan esta devastadora pérdida”.

Slash anunció la muerte de su hijastra Lucy-Bleu Knight. Imagen Slash/Instagram

Slash reavivió su relación con Hodges en 2015, luego de años separados tras ser pareja por primera vez en 1989, convirtiéndose así en padrastro de la difunta joven.

El extraño mensaje de la hijastra de Slash

Horas después de que Slash diera a conocer la noticia, en el perfil oficial de la plataforma digital de Lucy-Bleu Knight se publicó un mensaje.

“Tanto si te hice sentir excluida, te manipulé/controlé, te dije que dejaras tu trabajo diario desde la comodidad de estar apoyada económicamente por mis padres, o ahogué problemas reales en positividad tóxica, lo siento”, está anotado.

“Incontables oportunidades y conexiones perdidas debido a un ego asquerosamente grande, un corazón inseguro y el miedo de ser vulnerable”, se añade.

“Que mi alma aprenda a evolucionar de mi pobre trabajo de ser Lucy-Bleu. Paz”, se concluye la misiva, que está acompañada de un emoji de tulipán rosa.

El ´post’ incluye una fotografía de la ‘influencer’, quien, según Daily Mail, trabajaba en la división de talentos del estudio de grabación Electric Lady Studios.

En la cuenta de Lucy-Bleu Knight, hijastra de Slash, apareció este mensaje. Imagen Lucy-Bleu Knight/Instagram

Slash cancela fechas de su ‘tour’

Horas antes de revelar lo ocurrido, Slash canceló algunas presentaciones de su ´tour’, por lo que actualmente se especula que es debido a su proceso de luto.

“Debido a circunstancias imprevistas, la gira ‘Serpent’ lamentablemente tiene que cancelar las actuaciones que se indican a continuación. Se ofrecerán reembolsos en los puntos de compra”, él indicó.

Los ‘shows’, puntualizó, se reanudarán en Toronto, Canadá, el próximo 28 de julio: “Amamos a nuestros fans y pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto haya causado”.

Luego de que hiciera público su duelo, el compositor empezó a recibir el apoyo de sus admiradores y amigos del medio.