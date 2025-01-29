¿De qué murió la hermana de Elsa Aguirre?: revelan cómo fueron sus últimos momentos

Video Revelan causa de muerte de Dulce: así fueron sus últimos días

Alma Rosa Aguirre, hermana de Elsa Aguirre y conocida actriz de la Época de Oro del cine mexicano, murió a los 95 años.

Fue la institución La Casa del Actor, donde ella residía, la encargada de dar a conocer que “trascendió” la noche del lunes 27 de enero.

En su comunicado, no detallaron qué le ocurrió, pero sí aseguraron que ella estuvo “rodeada del cariño y respeto de sus compañeros, huéspedes, directora y miembros del patronato”.

La actriz Alma Rosa Aguirre falleció a los 95 años. Imagen La Casa del Actor

¿De qué murió Alma Rosa Aguirre?

Luego de su defunción, los restos de Alma Rosa Aguirre fueron velados este martes 29 en una funeraria de la Ciudad de México.

Ahí, Yusita Furlong, encargada de La Casa del Actor, compartió cuál fue la causa del deceso de la estrella de películas.

“Una mujer maravillosa que ya estaba al final, pues, cansada, estaba a punto de cumplir 96 años, entera, pero las cosas naturales de la vida”, dijo en entrevista para ‘Sale el sol’.

La responsable, además, relató cómo fueron los últimos momentos de la artista, quien apareció en cintas como ‘Yo quiero ser hombre’.

“Ayer, en una de las siestas ya nocturnas que hicieron después de cenar, no tenía mucha hambre y se quedó dormidita. Sí nos dimos cuenta, pero ya, falleció”, indicó.

Alma Rosa Aguirre fue una estrella de la Época de Oro del cine mexicano. Imagen Elsa Aguirre/Instagram

Las cenizas de Alma Rosa Aguirre serán entregadas a Elsa

De acuerdo con información del mencionado programa, Elsa Aguirre, quien radica en Cuernavaca, Morelos, no pudo asistir a las honras fúnebres de Alma Rosa “debido a complicaciones en su salud”.

“Claro que estaba muy afligida, pero también muy agradecida porque [su hermana] vivió muy bien, porque no sufrió”, aseveró Yusita Furlong.

La administradora puntualizó que, pese a la distancia, la intérprete de telenovelas “siempre ha estado presente” para la que fuera igualmente su colega en proyectos: “Era una verdadera adoración la que se tenían ellas dos”.

Tras la misa en su honra, el cuerpo de la difunta protagonista fue cremado y sus cenizas le serán entregadas a Elsa, este miércoles, especificó la dirigente del recinto.

Elsa Aguirre se despide de su hermana

La tarde de hoy, Elsa Aguirre finalmente se pronunció en medio del luto que atraviesa y publicó en su cuenta de Instagram una dedicatoria para su hermana.

“El alma nunca muere, el alma trasciende a otro plano, pero el amor es eterno. Gracias Alma Rosa, por haber estado conmigo siempre en este largo camino, en esta vida. Juntas siempre en la eternidad”, apuntó.