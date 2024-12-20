Carolina Sandoval rompe en llanto y toma drástica decisión tras difícil momento con su ex

Video Carolina Sandoval explica el origen del video donde se le ve gritando: “Tenía cambios de humor”

Carolina Sandoval rompió en llanto tras escuchar la nueva canción de Cazzu, ‘La Cueva’, que aparentemente estaría inspirada en su ruptura con Christian Nodal.

Este viernes 20 de diciembre, ‘La Venenosa’ reconoció que se sintió identificada con cada palabra de la trapera argentina, lo que la llevó a hablar del difícil momento que atraviesa.

“Este es el último video que voy a hacer. Es el último sobre este tema”, advirtió durante una transmisión en vivo desde su página de Facebook.

“Les voy a confesar algo. Cuando yo estaba en Madrid y fui a ver al hijo de mi primo, ya nosotros estábamos mal. Yo me fui a República Dominicana a pasar mi cumpleaños (…) Yo fui a sanar, a limpiar y alejarme un rato. Pero nunca pensé que yo me merecía algo tan feo porque no soy mala. Yo reconstruí una vida, yo le di un nuevo amanecer a él”, agregó.

Para la presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda! la “traición” de su exesposo fue algo que nunca vio venir. Incluso, aseguró que fue “la más grande” que ha “vivido” a lo largo de su vida.

“Hubo muchas faltas de respeto, una relación tóxica al final, pero ha debido de existir sinceridad”, expresó.

“A veces el abuso viene disfrazado de sonrisas. A veces el narcisismo viene disfrazado de un buen carácter... ¿Que él no quiere que la niña salga del país? Eso es lo único que puede hacerme, porque no me puede hacer más nada.... A la niña le robó la felicidad la mala acción de su papá, porque una persona que dice amarnos nunca hubiese hecho un video (así)”, subrayó.

'La Venenosa' se sintió identificada con 'La Cueva', nueva canción de Cazzu. Imagen Carolina Sandoval / Instagram

‘La Venenosa’ toma drástica decisión en medio de difíciles momentos con su ex

Luego de revelar los difíciles momentos que está viviendo con su ex y de expresar su emoción ante los proyectos que se avecinan para 2025, de los que no dio detalles, Carolina Sandoval anunció su retiro temporal de las redes sociales.

“Lo que sí les digo es que este es el último video que voy a hacer sobre este tema... Este es el último video en vivo mío de este año, va a ser manejado por mi equipo... Cuando me vean de nuevo hacer un en vivo, es que ya me curé, y no porque aquí haya una mujer que la dejaron amando una historia, no, yo amaba mi hogar”, dijo.

“Lo único que quiero que sepan es que la traición que se hizo en esta casa quedará en la historia de su conciencia porque el fracaso no es mío, el fracaso lo tuvo él (…) Estoy llorando para limpiar porque la canción de Cazzu me ha servido de terapia, los quiero mucho y que Dios los bendiga”, sentenció.