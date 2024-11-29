Carolina Sandoval

En medio del divorcio, Carolina Sandoval recuerda emotivo momento con su "hombre favorito"

En medio de la polémica por su divorcio, Carolina Sandoval recordó a un importante hombre en su vida para celebrar el Día de Acción de Gracias.

Ashbya Meré.
Carolina Sandoval 'La Venenosa' ha enfrentado días complicados tras hacerse pública la separación de su esposo Nick Hernández, quien interpuso la demanda de divorcio sin su conocimiento, pues ‘La Venenosa’ se enteró durante su viaje a Europa.

Ahora, compartió un emotivo mensaje denostando nostalgia al recordar a su fallecido padre en el Día de Acción de Gracias.

"Este fue el último Día De Acción De Gracias que pasamos juntos en el 2014, a pocos meses de ese 23 de febrero de 2015 cuando cerraste tus bellos ojos color verdad", escribió al inicio de su publicación.

"Recuerdo que ese noviembre me dijiste que estabas feliz de verme los ojos, que te encantaba verme sonreír y que nunca me olvidara que la vida era corta como para perder el tiempo en cosas que no sumen", añadió.

Carolina Sandoval y su padre don Oswaldo Sandoval.
Carolina Sandoval y su padre don Oswaldo Sandoval.
Imagen Carolina Sandoval/Instagram

Carolina reconoció que ahora toman mayor sentido las palabras que don Oswaldo Sandoval le habría dicho en sus sueños.

"Mi padre, mi hombre favorito. Sé que durante años en sueños me dejaste saber en nuestros encuentros muchas cosas que van apareciendo, por acá sabes que estamos bien y que tu apellido Sandoval nadie lo puede manchar".

La presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda! recalcó el gran amor que tenía por sus nietas y se cree que algún día se volverán a encontrar y "seguro nos reímos de nuevo de todo lo aprendido en este camino llamado 'vida'".

"No fuiste perfecto, pero sí el hombre más impecable con sus palabras y tan respetuoso que ni con el pétalo de una flor tocaste a una dama para mal. Padre, hoy tu mirada está acá con nosotras y tu sonrisa en mi cara", finalizó en su mensaje para celebrar el Día de Acción de Gracias el 28 de noviembre de 2024.

Carolina Sandoval confirmó que su aún esposo, Nick Hernández, interpuso una demanda de divorcio, tras nueve años de matrimonio.

Carolina Sandoval¡Siéntese Quien Pueda!DivorcioCelebridadesFamosos

