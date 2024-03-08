Carolina Sandoval

Carolina Sandoval responde a quien ha dicho que se puso “un balón” para adelgazar

La presentadora no se quedó callada luego de que usuarios de Instagram la señalaran por supuestamente haberse sometido a un procedimiento para perder peso. En diciembre, ella afirmó que bajó 20 libras “en tres meses”.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿Cuántos kilos bajó Michelle Rodríguez? La actriz hizo revelaciones sobre su cuerpo

Carolina Sandoval respondió a quienes han asegurado que su actual figura es el resultado de que le hayan colocado “un balón” en el estómago.

El pasado diciembre, la presentadora reveló que había perdido 20 libras en “tres meses” gracias, principalmente, a que ha realizado cambios en su alimentación.

PUBLICIDAD

“He dejado de comer arroz blanco, salsas, en su mayoría”, dijo en un ‘live’ de Facebook. “Ahorita, la verdad, es que hasta los pantalones se me caen”.

Sin embargo, en sus ‘posts’ de Instagram, en los que muestra lo que ahora consume, los usuarios han puesto en duda que no se haya sometido a algún método de adelgazamiento.

“Con el balón se rebaja muy rápido, no sé por qué le cuesta tanto decirlo” y “Ay ‘Veneno’ no mientas, no bajaste de peso con la papaya, te hiciste la manga, como todo el mundo lo hace”, se lee en interacciones.

Carolina Sandoval contesta a los que dicen se puso “un balón”

Más sobre Carolina Sandoval

‘La Venenosa’ responde críticas por viajar en primera clase tras decir que tiene “deudas”
0:46

‘La Venenosa’ responde críticas por viajar en primera clase tras decir que tiene “deudas”

Univision Famosos
‘La Venenosa’ habla de su polémico divorcio tras reportarse que su ex le estaría poniendo trabas
1:00

‘La Venenosa’ habla de su polémico divorcio tras reportarse que su ex le estaría poniendo trabas

Univision Famosos
‘La Venenosa’ estaría lista para firmar divorcio, pero su ex se negaría a aceptar una conciliación
2 mins

‘La Venenosa’ estaría lista para firmar divorcio, pero su ex se negaría a aceptar una conciliación

Univision Famosos
‘La Venenosa’ responde a quienes la critican por meterse al mar con peluca: “Mi cabello no me define”
0:53

‘La Venenosa’ responde a quienes la critican por meterse al mar con peluca: “Mi cabello no me define”

Univision Famosos
Liliana Rodríguez se reencuentra con Carolina Sandoval tras llamarla “estúpida” en pleno show
0:55

Liliana Rodríguez se reencuentra con Carolina Sandoval tras llamarla “estúpida” en pleno show

Univision Famosos
‘La Venenosa’ se enfrenta al dilema por quienes llamarían “floja” a su hija: esto pasó
1:00

‘La Venenosa’ se enfrenta al dilema por quienes llamarían “floja” a su hija: esto pasó

Univision Famosos
Carolina Sandoval defiende a su hija de críticas por usar costosos tenis que parecen "sucios"
1:00

Carolina Sandoval defiende a su hija de críticas por usar costosos tenis que parecen "sucios"

Univision Famosos
‘La Venenosa’ se defiende de quien le dice que “ya está engordando” tras su drástico cambio
1:00

‘La Venenosa’ se defiende de quien le dice que “ya está engordando” tras su drástico cambio

Univision Famosos
‘La Venenosa’ hace frente a quienes le dicen que “ya está muy vieja” para usar bikini a sus 51 años
0:48

‘La Venenosa’ hace frente a quienes le dicen que “ya está muy vieja” para usar bikini a sus 51 años

Univision Famosos
‘La Venenosa’ recibe propuesta de matrimonio en plenas vacaciones y tras divorcio de su ex: la reacción
0:48

‘La Venenosa’ recibe propuesta de matrimonio en plenas vacaciones y tras divorcio de su ex: la reacción

Univision Famosos

Enfrentándose a los señalamientos, este 7 de marzo Carolina Sandoval recurrió a la citada red social para contó que acudió a una revisión clínica.

“A lo único que debemos tenerle miedo es al miedo…”, escribió al inicio de un mensaje con el que acompañó una serie de fotografías de su estancia en el hospital.

“Hoy me desperté temprano. Como siempre, hice mis oraciones, medité, hice ejercicio y me preparé para mi cita en el gastroenterólogo”, relató.

Contundentemente, la conductora venezolana sentenció: “Para los que han dicho que me operé, que me puse un balón o que me inyecté algo para adelgazar, acá les dejo un resumen de mi mañana”.

Ella expuso que, luego de examinarla, el especialista le pidió “inmediatamente” que acudiera a un “centro” para que le hicieran “una endoscopia”.

“Yo sólo fui al médico, no tenía idea (de) que me harían un procedimiento hoy (…) Y aunque por prevención, el doctor a cargo mandó a realizar una biopsia para descartar”, detalló.

PUBLICIDAD

“Todo salió excelente y sigo cuidando mi salud de la manera que lo vengo haciendo”, anotó para concluir su extensa misiva.

La autodenominada ‘La Venenosa’ expuso que en ese importante momento, estuvo acompañada de su esposo, Nick Hernández, y de su hija Amalia Victoria.

De acuerdo con People en Español, con estas palabras, ella habría desvelado que ha padecido gastritis, “por lo que ha cambiado su nutrición y bajado de peso”.

Pese a su aclaración, Sandoval recibió críticas: “¿No que no te importa lo que piensen los demás: para qué tanta explicación? Eso sobra cuando uno sabe que dice la verdad. Coherencia, señora”, anotó un internauta.

¿Carolina Sandoval confesó tener problemas estomacales?

En el ya mencionado ‘en vivo’ de finales de 2023, Carolina Sandoval compartió que estaba padeciendo del estómago por ingerir picantes.

“No me puede dar tristeza haberme quitado alimentos que amo, pero que me inflaman, uno elige sus batallas”, aseguró tras indicar que “casi ya no como salsas”.

“La papaya me sacó de una crisis estomacal y, para más colmo, beneficiosamente me quitó muchas libras de más que tenían que ver con grasa en mi cuerpo que no estaba siendo buena”, señaló.

Relacionados:
Carolina SandovalSaludAdelgazarPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD