Carolina Sandoval responde a quien ha dicho que se puso “un balón” para adelgazar

Carolina Sandoval respondió a quienes han asegurado que su actual figura es el resultado de que le hayan colocado “un balón” en el estómago.

El pasado diciembre, la presentadora reveló que había perdido 20 libras en “tres meses” gracias, principalmente, a que ha realizado cambios en su alimentación.

“He dejado de comer arroz blanco, salsas, en su mayoría”, dijo en un ‘live’ de Facebook. “Ahorita, la verdad, es que hasta los pantalones se me caen”.

Sin embargo, en sus ‘posts’ de Instagram, en los que muestra lo que ahora consume, los usuarios han puesto en duda que no se haya sometido a algún método de adelgazamiento.

“Con el balón se rebaja muy rápido, no sé por qué le cuesta tanto decirlo” y “Ay ‘Veneno’ no mientas, no bajaste de peso con la papaya, te hiciste la manga, como todo el mundo lo hace”, se lee en interacciones.

Carolina Sandoval contesta a los que dicen se puso “un balón”

Enfrentándose a los señalamientos, este 7 de marzo Carolina Sandoval recurrió a la citada red social para contó que acudió a una revisión clínica.

“A lo único que debemos tenerle miedo es al miedo…”, escribió al inicio de un mensaje con el que acompañó una serie de fotografías de su estancia en el hospital.

“Hoy me desperté temprano. Como siempre, hice mis oraciones, medité, hice ejercicio y me preparé para mi cita en el gastroenterólogo”, relató.

Contundentemente, la conductora venezolana sentenció: “Para los que han dicho que me operé, que me puse un balón o que me inyecté algo para adelgazar, acá les dejo un resumen de mi mañana”.

Ella expuso que, luego de examinarla, el especialista le pidió “inmediatamente” que acudiera a un “centro” para que le hicieran “una endoscopia”.

“Yo sólo fui al médico, no tenía idea (de) que me harían un procedimiento hoy (…) Y aunque por prevención, el doctor a cargo mandó a realizar una biopsia para descartar”, detalló.

“Todo salió excelente y sigo cuidando mi salud de la manera que lo vengo haciendo”, anotó para concluir su extensa misiva.

La autodenominada ‘La Venenosa’ expuso que en ese importante momento, estuvo acompañada de su esposo, Nick Hernández, y de su hija Amalia Victoria.

De acuerdo con People en Español, con estas palabras, ella habría desvelado que ha padecido gastritis, “por lo que ha cambiado su nutrición y bajado de peso”.

Pese a su aclaración, Sandoval recibió críticas: “¿No que no te importa lo que piensen los demás: para qué tanta explicación? Eso sobra cuando uno sabe que dice la verdad. Coherencia, señora”, anotó un internauta.

¿Carolina Sandoval confesó tener problemas estomacales?

En el ya mencionado ‘en vivo’ de finales de 2023, Carolina Sandoval compartió que estaba padeciendo del estómago por ingerir picantes.

“No me puede dar tristeza haberme quitado alimentos que amo, pero que me inflaman, uno elige sus batallas”, aseguró tras indicar que “casi ya no como salsas”.