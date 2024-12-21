Esposo de Carolina Sandoval arruina las vacaciones navideñas de su hija y 'La Venenosa' explota

Video Carolina Sandoval explica el origen del video donde se le ve gritando: “Tenía cambios de humor”

Carolina Sandoval explotó en contra de su esposo, Nick Hernández, por arruinar las vacaciones navideñas de su hija Amalia Victoria, pues no permitirá que su hija pase las fechas en Madrid, España, como 'La Venenosa' lo tenía planeado.

" Hay hombres que tratan de manipularte con los hijos, mujeres, los hijos crecen y los payasos quedan", dijo visiblemente molesta en sus historias de Instagram el 20 de diciembre.

"A mí me vale tres pepinos que el papá de mi hija no quiera que ella viaje porque ella se va a enterar, porque sus vacaciones están interrumpidas porque el ego de las personas".

La presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda! ventiló que uno de los pretextos de Hernández para su negativa era que no quería que su hija "perdiera clases".

La venezolana considera que su aún esposo es "egoísta" y cree que se niega solo para fastidiarla a ella.

"Como él no tiene para sacar a la niña del condado Miami-Dade sino solamente a sacar la perrita, entonces él quiere que mi hija no viva lo que yo le puedo pagar, eso es lo que pasa", dijo de manera contundente en sus historias.

Esposo de 'La Venenosa' arruinó la sorpresa de su hija

Carolina reveló que los regalos navideños de Amalia Victoria están en su departamento de Madrid y la niña había montado el árbol de Navidad en el reciente viaje que hicieron en Thanksgiving.

"¿Cómo un padre va a querer ver a su hija triste? porque ella ya tiene todo organizado, entradas para ir a espectáculos que ya compramos, pero él lo está haciendo de arrecho, pero no importa, los niños crecen y se acuerdan de todo".

Incluso, Nick Hernández habría arruinado la sorpresa que 'La Venenosa' le tenía a su hija de 8 años, pues iba a lograr que conociera a Luli Pampín, su artista favorita.

"Llego a casa y la niña lo que primero que me pregunta es '¿Mamá, voy a ir a ver a Luli Pampín?'. ¿Y qué quieren que le diga?, ¿que le mienta?, no mi amor, yo a mi hija no le voy a mentir nunca, el papá no la quiere dejar ir porque él tiene una rabia con Carolina Sandoval".

'La Venenosa' insiste en que alguien está mal aconsejando a Nick, pues "mala gente no era, pero ahora ha sacado la casta".