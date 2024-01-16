Carolina Sandoval responde a críticas porque tiene a su hija "sin ir a la escuela"

Carolina Sandoval respondió tajantemente a quienes ponen en ‘tela de juicio’ su desempeño como mamá de la pequeña Amalia Victoria.

La presentadora comenzó el año enfrentándose a acusaciones de que su hija, de 7 años, está “sin ir a la escuela” supuestamente a causa de que la acompaña en sus viajes, el más reciente a Madrid, España.

Ante los señalamientos, el pasado 10 de enero, ambas aparecieron ante la cámara, en un video de Instagram, para defenderse.

“No hablen de eso, presten atención a sus cosas”, sentenció Amalia con actitud positiva, mientras que Carolina pidió que no “estén pendientes” de ellas de forma “negativa”.

Sin embargo, en la sección de comentarios del ‘post’ algunos usuarios volvieron a arremeter en su contra: “No sé por qué involucra a la niña con ese contenido de resentimientos…”, le escribió una persona.

Carolina Sandoval y su hija Amalia Victoria se pronunciaron en Instagram. Imagen Carolina Sandoval/Instagram

“¿Por qué la pones a hacer eso y le inculcas malicia? Déjala que viva, a su edad eso no es bueno”; “Triste que (la) exponga en las redes” y “Qué falta de tino para ser madre…”, también le indicaron.

Carolina Sandoval responde a las críticas por su rol de mamá

A días de que se generara esa controversia, la contestación de Carolina Sandoval a sus ‘haters’ ha salido a la luz este 15 de enero.

La también empresaria brindó una entrevista al programa ‘Lo sé todo’ en la que, en primer lugar, se refirió a la aparición de Amalia Victoria en sus plataformas digitales.

“Yo digo que ella es el resultado de tanto amor, que sabe perfectamente, como todos los niños, que eso es lo que la tecnología nos ha ayudado a tener, que sean más despiertos”, explicó.

La colaboradora de ¡Siéntese Quien Pueda!, además, dejó claro que el hecho de que la juzguen “por el estilo de educación” que le da a su hija menor no la llevan a pensar que está haciendo “algo mal”.

“Es una porción (de los mensajes), una parte, más es el amor, porque si no, no me seguirían”, aseveró en un inicio al respecto.

‘La Venenosa’, como la apodan, detalló que puede lidiar con los detractores, cosa que posiblemente no lograría una joven.

“No nos pasa lo que a las pobres chicas de ahora, que si no tienen piel de cocodrilo y una mamá y un papá, una familia, que les esté reforzando lo que son, van a tener muchos conflictos”, externó.

Antes de finalizar, Sandoval aprovechó la oportunidad para mandar un consejo: “A toda la gente que me está viendo, que sea muy feliz, que trabajen en su felicidad”.

“Yo no leo las cartas ni estoy leyendo qué me va a pasar en el horóscopo, ni nada, pero mi mejor proyecto de vida en este 2024 es ser inmensamente feliz y estar en donde mi corazón me lleve”, concluyó.

Carolina Sandoval no se ha quedado callada

Durante la época navideña, Carolina Sandoval se enfrentó a otra controversia luego de que reprobaran que su primogénita, Bárbara Camila, fuera a celebrar con su novio y no con ella dicha festividad.