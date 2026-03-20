infidelidades Ex de Carmen Villalobos rompe el silencio sobre la mujer con la que estaría saliendo: esto dijo Frederik Oldenburg fue relacionado sentimentalmente con una mujer eslovena, con quien supuestamente le habría sido infiel a Carmen Villalobos. Él rompió el silencio sobre Marjanca Polutnik.



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Video Carmen Villalobos con el corazón herido tras supuesta infidelidad de Frederik: “Tantito dolor”

Frederik Oldenburg, exnovio de Carmen Villalobos, rompió el silencio ante rumores de que estaría saliendo con una mujer eslovena, con quien, según reportes de la periodista Mandy Fridmann, le habría sido infiel a la actriz.

“Eso es correcto, ella es mi amiga, mi hermosa amiga. Se llama Marjanca, pero solo somos amigos”, declaró durante su participación en el segmento ‘Picante y Explosivo’ de un show matutino.

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El exnovio de Carmen Villalobos también se refirió a las fotografías publicadas por la titular de ‘Las Tops News’ en Instagram, donde Fridmann señaló que ambos habían sido captados en un partido de béisbol entre República Dominicana y Venezuela.

“Sí fuimos al estadio, fuimos al República Dominicana-Venezuela, él único partido que fui y perdimos, menos mal que no fui a otro partido, porque a lo mejor perdíamos otra vez. Pero, sí fui al partido de béisbol, fui a centros comerciales, fui a la playa, estuve en todas partes haciendo mi vida normal”, señaló, mientras que en otra parte de su intervención insistió en que ella era “su amiga” y en que “sí” está soltero.

“La gente puede pensar lo que quiera y está en todo su derecho de pensar lo que quiera, pero yo fui con mi amiga al partido de béisbol”, sentenció.

Carmen Villalobos habría terminado con él por supuesta infidelidad con “amiga”

Según reportes de la periodista Mandy Fridmann, Frederik Oldenburg le habría sido infiel a Carmen Villalobos con Marjanca Polutnik, una amiga de él que ella jamás conoció.

“Fuentes cercanas tanto a Carmen Villalobos como a Frederik nos dicen que aunque por ahora, él la presenta como ‘una amiga’, la protagonista de ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’ jamás había escuchado hablar de ella, ni tampoco se la habría presentado cuando aún eran pareja”, dijo en un artículo publicado en ‘Las Tops News’ el 16 de marzo.

Sobre cómo habría conocido Frederik Oldenburg a Marjanca Polutnik, la periodista refiere que ambos habrían coincidido en República Dominicana y su “amistad con coqueteo” habría llegado “más lejos”.