Fiscalía cita a Carlos Salcedo tras ser señalado como “autor intelectual” del asesinato de su hermana

Video Caso de Paola Salcedo: así se escuchó el “grito” que anunció el momento de su trágica muerte

A punto de que se cumpla un mes del asesinato de la presentadora Paola Salcedo, su hermano, el futbolista Carlos Salcedo, fue citado a declarar en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México luego de que su madre lo señalara públicamente como el “autor intelectual” en la muerte de la joven.

El periodista Antonio Nieto, colaborador de N+, reportó que agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se presentaron este martes 16 de julio en las instalaciones del Club de Fútbol Cruz Azul, ubicado en la Ciudad de México, para entregarle un citatorio al futbolista.

“Agentes de @FiscaliaEdomex se presentaron en las instalaciones de @CruzAzul para notificar a Carlos Salcedo para declarar por el asesinato de su hermana, Paola. Aunque él ha tratado de evadir el citatorio, los agentes ya se lo entregaron, afirman fuentes de la Fiscalía”, señaló en X.

Horas después, Antonio Nieto difundió en la misma red social imágenes del instante en que Carlos Salcedo recibe el citatorio. Asimismo, reportó que el futbolista “no quiere declarar”.

“Así le notificaron a Carlos Salcedo sobre que TIENE que rendir declaración ministerial por asesinato de su hermana, Paola. Agentes de @FiscaliaEdomex le entregaron su citatorio. El futbolista NO quiere declarar. Busca salir del país, pero ahora no podría hacerlo”, subrayó.

Así le notificaron a @Csalcedojr sobre que TIENE que rendir declaración ministerial por asesinato de su hermana, Paola.



Agentes de @FiscaliaEdomex le entregaron su citatorio.



El futbolista NO quiere declarar. Busca salir del país, pero ahora no podría hacerlo. https://t.co/ztJihI21kV pic.twitter.com/pdZqbzQSXY — Antonio Nieto (@siete_letras) July 16, 2024

La muerte de la presentadora Paola Salcedo

Paola Salcedo fue asesinada el sábado 29 de junio a los 29 años. La presentadora e influencer fue atacada a balazos frente a su hijo de 4 años en el exterior de un circo ubicado en Huixquilucan, Estado de México.

El 5 de julio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que Miguel Ángel ‘N’, alías ‘El Pecas’, y José Iván ‘N’, presuntos asesinos de la presentadora fueron detenidos.

Según detalla el informe oficial, los hombres declararon que el principal móvil fue un intento de asaldo. Sin embargo, al negarse a entregar sus pertenencias, le dispararon en repetidas ocasiones.

En este mismo boletín, las autoridades nformaron que la causa de muerte de Paola Salcedo fue “ producida por agente vulnerante contuso, particularmente por proyectil disparado por arma de fuego penetrante en la región del tórax y lacerante en pulmón derecho”.

Acusan a Carlos Salcedo de ser el “autor intelectual” de la muerte de su hermana

A pesar del reporte oficial, la señora María Isabel Hernández Navarro acusó públicamente a su hijo Carlos Salcedo de ser el “autor intelectual” de la muerte de Paola, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa investigando la muerte de la presentadora.

La ausencia de Carlos Salcedo en el funeral de su hermana avivó las sospechas de su familia, según lo reportado por el periodista Carlos Jiménez el 9 de julio.

“Insiste familia de Paola Salcedo en que se investigue a su hermano por el crimen. Aseguran que él y su esposa tenían problemas con Paola. Aseguran que (Carlos) gasta 300 mil pesos (mensuales) en guardaespaldas”, reportó el periodista de nota roja en X.