Polémicas de famosos

Fiscalía cita a Carlos Salcedo tras ser señalado como “autor intelectual” del asesinato de su hermana

El futbolista recibió este martes 16 de julio un citatorio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para rendir su declaración acerca del asesinato de su hermana Paola Salcedo en el exterior de un circo.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Caso de Paola Salcedo: así se escuchó el “grito” que anunció el momento de su trágica muerte

A punto de que se cumpla un mes del asesinato de la presentadora Paola Salcedo, su hermano, el futbolista Carlos Salcedo, fue citado a declarar en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México luego de que su madre lo señalara públicamente como el “autor intelectual” en la muerte de la joven.

El periodista Antonio Nieto, colaborador de N+, reportó que agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se presentaron este martes 16 de julio en las instalaciones del Club de Fútbol Cruz Azul, ubicado en la Ciudad de México, para entregarle un citatorio al futbolista.

PUBLICIDAD

“Agentes de @FiscaliaEdomex se presentaron en las instalaciones de @CruzAzul para notificar a Carlos Salcedo para declarar por el asesinato de su hermana, Paola. Aunque él ha tratado de evadir el citatorio, los agentes ya se lo entregaron, afirman fuentes de la Fiscalía”, señaló en X.

Horas después, Antonio Nieto difundió en la misma red social imágenes del instante en que Carlos Salcedo recibe el citatorio. Asimismo, reportó que el futbolista “no quiere declarar”.

“Así le notificaron a Carlos Salcedo sobre que TIENE que rendir declaración ministerial por asesinato de su hermana, Paola. Agentes de @FiscaliaEdomex le entregaron su citatorio. El futbolista NO quiere declarar. Busca salir del país, pero ahora no podría hacerlo”, subrayó.

Más sobre Polémicas de famosos

Así fue el momento cuando Ángela Aguilar confesó que le “agarró la panza” de embarazada a Cazzu
1:19

Así fue el momento cuando Ángela Aguilar confesó que le “agarró la panza” de embarazada a Cazzu

Univision Famosos
A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó
0:57

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó

Univision Famosos
“No es karma”: Actriz de Cabo responde tajante a quienes le dicen que está “supergorda”
3 mins

“No es karma”: Actriz de Cabo responde tajante a quienes le dicen que está “supergorda”

Univision Famosos
“La vida la está hincando”: Laura Zapata sobre enfermedad de Yolanda Andrade que la dejará sin habla
1:11

“La vida la está hincando”: Laura Zapata sobre enfermedad de Yolanda Andrade que la dejará sin habla

Univision Famosos
¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla
2 mins

¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla

Univision Famosos
Ángela Aguilar y Nodal reaparecen tras rumores de crisis por entrevista del cantante
2 mins

Ángela Aguilar y Nodal reaparecen tras rumores de crisis por entrevista del cantante

Univision Famosos
Yolanda Andrade dice que su historia con Verónica Castro “no es apta para niños de pecho”
1:13

Yolanda Andrade dice que su historia con Verónica Castro “no es apta para niños de pecho”

Univision Famosos
Alicia Villarreal tiene “miedo” de "andar sola” tras amparo que Cruz Martínez obtuvo en proceso legal
2 mins

Alicia Villarreal tiene “miedo” de "andar sola” tras amparo que Cruz Martínez obtuvo en proceso legal

Univision Famosos
Kris Jenner acusada de cometer error con Photoshop: “¿Tienes seis dedos en los pies?”
2 mins

Kris Jenner acusada de cometer error con Photoshop: “¿Tienes seis dedos en los pies?”

Univision Famosos
Manuel Turizo responde sin tapujos a críticas por besar a su mamá en la boca
0:47

Manuel Turizo responde sin tapujos a críticas por besar a su mamá en la boca

Univision Famosos

La muerte de la presentadora Paola Salcedo

Paola Salcedo fue asesinada el sábado 29 de junio a los 29 años. La presentadora e influencer fue atacada a balazos frente a su hijo de 4 años en el exterior de un circo ubicado en Huixquilucan, Estado de México.

El 5 de julio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que Miguel Ángel ‘N’, alías ‘El Pecas’, y José Iván ‘N’, presuntos asesinos de la presentadora fueron detenidos.

Según detalla el informe oficial, los hombres declararon que el principal móvil fue un intento de asaldo. Sin embargo, al negarse a entregar sus pertenencias, le dispararon en repetidas ocasiones.

En este mismo boletín, las autoridades nformaron que la causa de muerte de Paola Salcedo fue “ producida por agente vulnerante contuso, particularmente por proyectil disparado por arma de fuego penetrante en la región del tórax y lacerante en pulmón derecho”.

PUBLICIDAD

Acusan a Carlos Salcedo de ser el “autor intelectual” de la muerte de su hermana

A pesar del reporte oficial, la señora María Isabel Hernández Navarro acusó públicamente a su hijo Carlos Salcedo de ser el “autor intelectual” de la muerte de Paola, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa investigando la muerte de la presentadora.

La ausencia de Carlos Salcedo en el funeral de su hermana avivó las sospechas de su familia, según lo reportado por el periodista Carlos Jiménez el 9 de julio.

“Insiste familia de Paola Salcedo en que se investigue a su hermano por el crimen. Aseguran que él y su esposa tenían problemas con Paola. Aseguran que (Carlos) gasta 300 mil pesos (mensuales) en guardaespaldas”, reportó el periodista de nota roja en X.


Relacionados:
Polémicas de famososMuertes de famososFamososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD