Con lágrimas en los ojos, Carlos Bonavides contó la pesadilla que vivió al ser hospitalizado

Carlos Bonavides ha sorteado una serie de problemas médicos en los últimos años. Por ejemplo, en 2018, le extirparon un riñón debido a un tumor. Cuatro años después, el estado de este órgano preocupó a los doctores debido a una grave deshidratación causada por una diarrea, provocada a su vez por una bacteria, que lo llevó al hospital el domingo 23 de julio de 2022.

Yodi Marcos, esposa del actor, explicó para los micrófonos del programa ‘De primera mano’ que una de las grandes preocupaciones que tenían los médicos sobre el estado de salud de Bonavides, más allá de la bacteria que lo afectó, era que la deshidratación afectará su riñón o algún otro órgano.

“Me dijo [el doctor] ‘No me preocupa tanto el cólera. Me preocupa la deshidratación porque viene casi en shock y puede paralizar algún órgano. El problema es que Carlos sólo tiene un riñón”.

Afortunadamente, la deshidratación fue tratada y el actor de 'La fea más bella' (telenovela que puedes ver gratis en ViX), salió de peligro. Actualmente, se encuentra estable y en el hospital, desde donde contó la terrible que experiencia que ha sido este problema de salud.

Carlos Bonavides contó la pesadilla que vivió cuando fue hospitalizado



Desde la cama del hospital en donde se encuentra internado, el actor de 81 años confesó para ‘De primera mano’, el 28 de julio de 2022, que todos los problemas médicos que ha tenido no se comparan con este reciente padecimiento.

“Esta fue una pesadilla, peor que la operación del riñón y todo”.



La diarrea que surfrió al inicio de su enfermedad se distinguió por ser algo que jamás había experimentado. “No era diarrea, era una manguera”, expresó. Este síntoma trajo consigo deshidratación y una gran debilidad que lo hizo padecer desde caídas hasta un desmayo.

“Yo le dije a mi chófer que se parara frente a la puerta de urgencias y zaz me caí. Me di un trancazo. Me ayudaron, me llevaron a emergencias.

Antes de que me pusieran las cosas, yo necesitaba ir al baño urgentemente y me volví a caer. Luego me desmayé, estuve inconsciente un tiempo”.

El actor relató que le han hecho múltiples estudios y desafortunadamente su infección con la bacteria se agravó por dos padecimientos que tiene en el estómago: una hernia hiatal y divertículos, unas bolsas abultadas que se forman en el revestimiento del sistema digestivo.

Estar en el hospital impactó emocionalmente a Carlos Bonavides



La hospitalización y los problemas de salud que ha padecido recientemente han provocado que el actor atestigüe un vez más el apoyo incondicional de su esposa. De hecho, hablar de ella y todo lo que ha hecho por él en estos días lo conmovió hasta las lágrimas.

“Tengo la maravilla de mi mujer que aquí ha estado las 24 horas al pie del cañón como siempre… No hay palabras. La actitud de mi mujer que en las buenas y en las malas siempre está firme”.

Carlos explicó que más allá de “la atención privilegiada” que ha tenido en el hospital, ha tenido el privilegio de los cuidados de su esposa. “Mi mujer bañándome, limpiándome, atendiéndome”, expresó.

Asimismo, destacó que su hijo Tadeo Bonavides, actor infantil que el 28 de julio de 2022 cumplió 14 años, también lo ha consentido mucho.

“No sabes el cariño que me tiene. Viene y me abraza. Todos los días me da su bendición. Para mi es un placer increíble que mi hijo me quiera”.



Carlos reconoció que a pesar que su cuerpo presente problemas de salud, su espíritu se mantiene inquebrantable gracias al amor que recibe de su familia.

“Mi cuerpo está enfermo, pero mi espíritu está muy sano por el apoyo que recibo de ellos [mi familia]”.