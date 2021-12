Telenovelas que tuvieron una segunda parte gracias a su éxito: 'La usurpadora' es una de ellas

La historia sigue la vida de María Inés Domínguez, un ama de casa que está a cargo de su marido, Ignacio San Millán, y de sus tres hijos Adriana, Andrés y Mónica. No obstante, la mujer de 50 años no es feliz con lo que hace y desea lograr sus sueños y metas que dejó de lado para cumplir con su papel de madre y esposa, aunque le oculta sus sentimientos a su familia para que no haya problemas.