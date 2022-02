“Nunca dirigió ni una sola escena”: Carla Estrada responde a explosivas acusaciones de Cynthia Klitbo

La confrontación entre Cynthia Klitbo y Carla Estrada atizó esta semana, cuando la productora de telenovelas arremetió contra la actriz diciendo entre líneas que sí le enseñó dirección hace años, pero que Klitbo nunca llegó a dirigir ni siquiera una escena porque no tuvo la capacidad ni las agallas para hacerlo.

En una entrevista con el canal de YouTube Chisme NoLike, la productora de Televisa reaccionó a las explosivas acusaciones de la protagonista de melodramas como ‘Vino el amor’.

“No me merece ni siquiera poner atención en palabras que no vienen al caso. Que lamentablemente, no supo aprovechar esa oportunidad que se le dio, qué tristeza”.

Esto fue lo que comentó Carla, aludiendo a la oportunidad que le dio a Cynthia hace unos 15 años de compartir el trabajo de codirectora de ‘Alborada’ con Mónica Miguel.

“Pienso que a las personas a las cuales les das oportunidades, como por ejemplo Mónica Miguel que le di la oportunidad de muy joven y de empezar, fue la primera vez que dirigió conmigo, y aprovechó esas oportunidades. Hay gente que no las aprovecha y el ataque es lo que duele”, agregó la productora.

Cynthia acusó a Carla Estrada de llamarla pentonta y de ser tosca al enseñarle

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Cynthia Klitbo aseguró:

“Yo empecé a estudiar dirección hace muchos años y me fui a hacer una especialidad en dirección de actores y dirección de cine, entonces me regresé porque Carla Estrada me ofrece la telenovela ‘Alborada’, para codirigir con Mónica Miguel, y empiezo a dirigir, pero por esa telenovela pasaron cinco directores, en mi lugar, no fui la única que renunció. Carla es una persona muy ruda, ruda y grosera”.

“Carla me decía que era una pentonta, que yo no podía hablar mal de mis compañeros de trabajo, que por eso me trataba mal, que porque yo tenía que aprender a la mala... me quitaba la cámara cuando me tocaba dirigir. Me siento muy contenta con el trabajo que hice, pero llegó un punto en el que fue tal el nivel de maltrato... no dormíamos, había que despertarse las cuatro de la mañana”, agregó la actriz.



La productora de melodramas como ‘Sortilegio’, ‘El manantial’ y ‘Alondra’ aclaró que sí tuvo a Cynthia como discípula, pero que no estuvo preparada ni tuvo la determinación para lograr el trabajo.

“No tengo la oportunidad de decirte si (su trabajo) funcionó o no porque nunca lo hizo, nunca dirigió ni una sola escena. Entonces no ni siquiera la podría criticar”, arremetió.

“Claro, (ella) nunca estuvo preparada para hacer su primera escena y entonces, pues en la televisión van muy rápido, entonces tienes que trabajar con la gente que se entrega, que tiene la capacidad y tiene las agallas para enfrentarse”, manifestó.

Cynthia Klitbo también dijo que no solo fue Carla quien la maltrató, sino también su equipo de producción:

“Su equipo de producción, que fue muy lindo cuando hicimos el Privilegio de Amar, hicieron y decidieron hacerme la vida imposible, porque una actriz había decidido pasarse al otro campo ... Entonces no me dejaron elegir a mi asistente de producción, le desglosé todos los primeros 100 capítulos a Mónica”, puntualizó.

“Te dicen prosti… ‘¿por qué te vistes así?’, te tienes que vestir de una manera de colores porque Mónica Miguel dice que la metafísica, y si llegas de verde el día que era de color azul está muy fuerte”, agregó.