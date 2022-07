Carla Estrada pudo ir a la cárcel por la escena de Cynthia Klitbo rapándose: contó la anécdota

Fue en el año 1998 cuando se estrenó la telenovela ‘El privilegio de amar’ (que puedes ver completamente gratis en ViX). En la ficción, Cynthia Klitbo le dio a vida a la villana, pero su personaje se diferenció de los otros que había hecho porque, hacia el final, se rapó en una escena dramática.

Dicho momento fue tan sorprendente que incluso los televidentes de la época se preguntaron si el corte de cabello había sido real o logrado gracias a la magia de la televisión. Incluso, se especuló que a la actriz le pagaron una cuantiosa cantidad de dinero extra por el mismo.

Más de 10 años después, salieron a la luz los detalles de la grabación, en voz de sus propios protagonistas.

Cynthia Klitbo fue quien le propuso a Carla Estrada raparse en ‘El privilegio de amar’

En marzo del 2020, durante una entrevista con Cynthia Urías para el canal Tlnovelas, la actriz reveló que se inspiró en una persona de la vida real para la ahora famosa escena:

“Yo me había encontrado a una ex cuñada rapada y le dije ‘¿cómo te sientes?’ y me dijo ‘es que, ¿sabes qué? Yo quería cambiar el karma porque troné con mi chavo (terminé con mi novio)’... Yo acababa de terminar con Francisco (Gattorno), justamente, entonces, me quedé con eso en la cabeza”.



Una vez en las grabaciones de ‘El privilegio de amar’, se dio cuenta de que el desenlace de su personaje sería un suicidio, algo que ya había hecho en “unas 15 o 18 villanas” anteriormente.

Por ello, se acercó a la productora del melodrama y le propuso “Carla, ¿por qué no la rapamos?, ¿por qué no se autoagrede”, a lo que ella respondió inmediatamente que sí.

Carla Estrada y la producción de ‘El privilegio de amar’ pudo ir a la cárcel por la escena en la que Cynthia Klitbo se rapó

Pero la anterior no fue la única anécdota que rodeó la escena icónica. Hay que recordar que dicha toma fue grabada en Italia, específicamente, en el Ponte Vecchio de Florencia.

En una entrevista con Cynthia Urías para ‘Tlnovelas’ (difundida en diciembre del 2019), la productora reveló que viajaron al país europeo sin permiso de grabación, por lo que "casi (fui) a la cárcel".

“Es un lugar como muy transitado y lleno de joyerías, entonces hay muchas patrullas (...) entonces, de repente, ya habíamos medido más o menos de qué hora a qué hora pasaba la patrulla y dijimos ‘pues es ahorita’”.



En ese momento, Cynthia Klitbo comenzó a raparse, con el temor de que en cualquier momento llegara la policía a preguntar qué estaba pasando.

Afortunadamente, la actuación de la villana salvó a la producción de cualquier problema:

“Se comienza a cortar el pelo y toda la gente ‘¡oh, no!’... impresionante. Como se juntó la gente (alrededor) y demás, pasó la patrulla y nosotros (vimos hacia otro lado), ni cuenta se dio de lo que estaba sucediendo”.