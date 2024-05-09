Camilo

Evaluna sufre fuerte accidente con seis meses de embarazo: tenía a su hija Índigo en brazos

Camilo reveló que se le vino el mundo encima por cómo encontró a su esposa y la culpa que sintió. El cantante informó cuál es el estado de salud de Evaluna y sus hijos, Índigo y Amaranto.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video Camilo sabía que el nombre de su hijo Amaranto sería centro de críticas 

Camilo y Evaluna Montaner vivieron momento de terror a pocos meses de que den la bienvenida a su segundo hijo, Amaranto, tras el accidente que la cantante sufrió junto a su primogénita, Índigo, de 2 años.

El cantante contó hace unos días en el podcast ‘40 Copas con Roberto Cardona’ que se le vino el mundo encima cuando su esposa, con su hija en brazos, se cayó de una de las hamacas que tienen en su casa.

PUBLICIDAD

“A mi esposa le encanta montarse en la hamaca y todo, para dormirla (a Índigo). Había una que era un poquito más altica; yo estaba en una reunión, cuando de repente el taller, que es de concreto absoluto, suena un golpe seco”, relató.

El cantante de ‘Vida de rico’ contó que corrió para auxiliar a Evaluna, quien se encuentra ya en el tercer trimestre de embarazo, y la encontró tirada junto a la nieta de Ricardo Montaner.

Más sobre Camilo

Ricardo Montaner halla “la paz que necesitaba” tras sufrir pérdida familiar
0:54

Ricardo Montaner halla “la paz que necesitaba” tras sufrir pérdida familiar

Univision Famosos
Ricardo Montaner y sus hijos despiden llorando a miembro de su familia tras repentina muerte: foto
0:59

Ricardo Montaner y sus hijos despiden llorando a miembro de su familia tras repentina muerte: foto

Univision Famosos
Hijos de Ricardo Montaner están "rotos" tras inesperada muerte de querido miembro de su familia
0:59

Hijos de Ricardo Montaner están "rotos" tras inesperada muerte de querido miembro de su familia

Univision Famosos
Evaluna se sintió “frustrada” cuando Índigo nació porque su relación con Dios “cambió”
0:59

Evaluna se sintió “frustrada” cuando Índigo nació porque su relación con Dios “cambió”

Univision Famosos
Camilo y Evaluna preocupados por la salud de su hija a días de Navidad: esto le pasa
0:51

Camilo y Evaluna preocupados por la salud de su hija a días de Navidad: esto le pasa

Univision Famosos
Madre de Camilo hace que Evaluna se avergüence con pícaro comentario
1:02

Madre de Camilo hace que Evaluna se avergüence con pícaro comentario

Univision Famosos
¿Evaluna y Camilo ya planean tener a su tercer bebé? Esto dijeron
1 mins

¿Evaluna y Camilo ya planean tener a su tercer bebé? Esto dijeron

Univision Famosos
Camilo y Evaluna responden a las noticias de su “separación”: “¿Se acabó el amor?”
2 mins

Camilo y Evaluna responden a las noticias de su “separación”: “¿Se acabó el amor?”

Univision Famosos
Evaluna y Camilo tuvieron un parto en casa: la razón por la que nunca visitaron al médico
3 mins

Evaluna y Camilo tuvieron un parto en casa: la razón por la que nunca visitaron al médico

Univision Famosos
¿Las bodas de estos famosos no contaron? Eligieron ceremonias espirituales por su significado
3:04

¿Las bodas de estos famosos no contaron? Eligieron ceremonias espirituales por su significado

Univision Famosos

“Voy corriendo, me tropecé con todo y estaba mi esposa en el piso, con Índigo en los brazos y la panza de este tamaño. Yo la vi toda oscura, porque esos son los momenticos pend*jos pero que pueden ser una cosa que uno dice ‘¡Dios santísimo!’", dijo.

Camilo recordó que al llegar al lugar encontró a madre e hija en llanto.

"Veo a mi esposa y estaba llorado, tipo asustada. Yo agarro a Índi, todo bien, cuando voy a ver a mi esposa... tú no quieres que tu esposa de seis meses de embarazo se caiga de una hamaca”, expresó.

¿Camilo se culpa del accidente de Evaluna?

El artista confesó que se siente con culpa pues fue él quien colgó las hamacas: "Se me vino el mundo encima, yo fui el que puse esos nudos".

Camilo no aclaró si requirieron de asistencia médica; sin embargo, recordó los días de angustia que pasaron pues imaginaron las infinitas posibilidades que pudieron derivar de ese accidente.

Por último, infirmó que la salud de su esposa y sus dos hijos está perfecta tras el accidente doméstico.

"Nos acostamos un rato y dijimos '¿y Amaranto?', piensas en las cosas que pueden pasar, al final todo perfecto, Amaranto pateó re bien", aclaró.


Relacionados:
CamiloEvaluna MontanerÍndigoAccidentesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD