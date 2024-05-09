Evaluna sufre fuerte accidente con seis meses de embarazo: tenía a su hija Índigo en brazos

Video Camilo sabía que el nombre de su hijo Amaranto sería centro de críticas

Camilo y Evaluna Montaner vivieron momento de terror a pocos meses de que den la bienvenida a su segundo hijo, Amaranto, tras el accidente que la cantante sufrió junto a su primogénita, Índigo, de 2 años.

El cantante contó hace unos días en el podcast ‘40 Copas con Roberto Cardona’ que se le vino el mundo encima cuando su esposa, con su hija en brazos, se cayó de una de las hamacas que tienen en su casa.

PUBLICIDAD

“A mi esposa le encanta montarse en la hamaca y todo, para dormirla (a Índigo). Había una que era un poquito más altica; yo estaba en una reunión, cuando de repente el taller, que es de concreto absoluto, suena un golpe seco”, relató.

El cantante de ‘Vida de rico’ contó que corrió para auxiliar a Evaluna, quien se encuentra ya en el tercer trimestre de embarazo, y la encontró tirada junto a la nieta de Ricardo Montaner.

“Voy corriendo, me tropecé con todo y estaba mi esposa en el piso, con Índigo en los brazos y la panza de este tamaño. Yo la vi toda oscura, porque esos son los momenticos pend*jos pero que pueden ser una cosa que uno dice ‘¡Dios santísimo!’", dijo.

Camilo recordó que al llegar al lugar encontró a madre e hija en llanto.

"Veo a mi esposa y estaba llorado, tipo asustada. Yo agarro a Índi, todo bien, cuando voy a ver a mi esposa... tú no quieres que tu esposa de seis meses de embarazo se caiga de una hamaca”, expresó.

¿Camilo se culpa del accidente de Evaluna?

El artista confesó que se siente con culpa pues fue él quien colgó las hamacas: "Se me vino el mundo encima, yo fui el que puse esos nudos".

Camilo no aclaró si requirieron de asistencia médica; sin embargo, recordó los días de angustia que pasaron pues imaginaron las infinitas posibilidades que pudieron derivar de ese accidente.

Por último, infirmó que la salud de su esposa y sus dos hijos está perfecta tras el accidente doméstico.

"Nos acostamos un rato y dijimos '¿y Amaranto?', piensas en las cosas que pueden pasar, al final todo perfecto, Amaranto pateó re bien", aclaró.