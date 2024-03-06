Camilo sabía que al revelar que su bebé se llama Amaranto les "tirarían piedras" y así responde

Un par de semanas después de que Camilo y Evaluna anunciaron su segundo embarazo, el cantante confesó que anticiparon las críticas que recibirían tras revelar que el bebé que viene en camino se llama Amaranto.

Consciente del revuelo que causó el que su primogénita se llamara Índigo, y su llegada al mundo a través de un parto en casa, sin anestesia y con la asistencia de una partera y una doula, el intérprete de ‘Plis’ habló por primera vez sobre cómo actúa frente a las reacciones de la gente ante decisiones tan personales.

A través del podcast ‘MoluscoTV’, publicado el pasado 2 de marzo en YouTube, Camilo aseguró que veían venir las críticas al nombre que eligieron para su segundo bebé, así que decidieron no leer comentarios.

"Yo ya sabía, vamos a anunciar que estamos esperando a Amaranto y no vamos a leer los comentarios, no los vamos a leer porque la gente nos va a tirar piedras, porque se llama Amaranto, ¿por qué no se llama Amaranto o Amaranta? y ¿por qué va a nacer en la casa y por qué no la llevan a un hospital?, ¿por qué no le ponen a Evaluna anestesia?, si ella no quiere", compartió.



El cantante aseguró que esta medida no es improvisada ni nueva, pues hubo momentos en los que este tipo de reacciones sí le quitaron la paz y no está dispuesto a permitirlo de nuevo.

"Todo el mundo siente que tiene autoridad de meterse en un montón de cosas y todo bien que lo hagan, pero yo necesito cuidar de mi interioridad cuando pasan todas esas cosas porque las veces en las que yo sí he dejado que esos tomates me peguen en la cara yo he perdido muchos días de paz y eso no te lo devuelve nunca nadie", resaltó.

¿Qué significa Amaranto, nombre del segundo bebé de Evaluna y Camilo?

Camilo disipó también las dudas alrededor del significado del nombre que lleva su segundo bebé, atribuyéndolo al color y a las leyendas que consideran al amaranto como una planta que siempre florece pese

a las condiciones mínimas de cuidado que requieren.

"Amaranto es una planta, es un color como el índigo, amaranto es una planta que en algunas culturas ancestrales se hablaba de una leyenda de que en un monte había una planta que siempre estaba florecida, pero como nadie podía subir porque era muy alto, nadie cuidaba de ella, era como siempre florecida, la que nunca marchita, la vida eterna, era la idea del amaranto, me gustó eso, es como aquella planta que requiere de ningún cuidado exterior para estar absolutamente florecida, el color es fantástico, es como si fuera un coral", explicó.