Camilo revela la inesperada reacción de su hija Índigo al embarazo de Evaluna

Evaluna y Camilo confirmaron la espera de su segundo bebé la tarde de este 21 de febrero, cuando a través de sus respectivas cuentas de Instagram compartieron una grabación en la que anunciaron hasta el nombre que llevará el nuevo integrante de la familia Echeverri-Reglero.

En la grabación revelaron el segundo embarazo de la hija de Ricardo Montaner, hecho que desató un sinfín de reacciones por parte de sus fieles admiradores, quienes en el hilo de comentarios los felicitaron y hasta aplaudieron el nombre que decidieron llevará el bebé: Amaranto.

Sin embargo, uno de los mensajes que más miradas atrajo fue el que colocó el intérprete de 'Vida de rico', quien destapó un conmovedor momento que vivieron con su hija Índigo.

Camilo hace revelación sobre embarazo de Evaluna

Camilo reveló que él y Evaluna ya escucharon el corazón de Amaranto y que además de emoción, la que tuvo una inesperada reacción fue su hija Índigo, quien en unos meses se convertirá en hermana mayor.

" Cuando escuchamos el corazón de Amaranto, era tan fuerte y tan rítmico que Índigo gritó ‘caballo’... Somos cuatro", señaló el yerno de Ricardo Montaner a través de los comentarios de la publicación que hizo en Instagram.

Camilo revela qué dijo Índigo al escuchar el corazón del bebé Imagen Instagram Evaluna



La confesión del cantante le valió muchos 'me gusta' y comentarios como: "Lloro con esa reacción", "qué hermoso", "qué felicidad", "'Indi' tan bella", "la mejor hermana mayor", entre otros.

Así anunciaron Evaluna y Camilo su segundo embarazo

A casi dos años de la llegada de su primogénita, Evaluna y Camilo agrandarán la familia y este 21 de febrero publicaron un video en el que aparecen realizando un refugio para Índigo y el nuevo bebé.

Las imágenes fueron acompañadas por un poema recitado por el colombiano, quien al final revela: "Evaluna… madre del Amaranto y el Índigo".

La cantante detalló en la descripción que Camilo escribió el poema antes de enterarse que estaba embarazada y que ahora esperan su llegada con mucha ilusión.

"Este poema me lo escribió Camilo antes de enterarnos que estábamos esperándote. En un vuelo de Madrid a Miami empezamos a imaginarte con nombre y un par de semanas después supimos que ya nos venías acompañando".

" Qué ilusión nos da conocerte. Tu hermana mayor ya te quiere cuidar. Amaranto, nos sentimos honrados de ser tus papás. Gracias Dios por el privilegio de ser su hogar. Oficialmente los Echeverri-Reglero somos cuatro", sentenció.