Britney Spears

Britney Spears arrestada por DUI: sustancia desconocida fue encontrada en su auto, reportan

La cantante fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol, en California. Sin embargo, según TMZ, Britney Spears podría estar en problemas porque supuestamente encontraron una sustancia desconocida en su automóvil.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video El actor Christian Oliver y sus hijas mueren en accidente aéreo: así fue el aterrador momento

Britney Spears podría estar en problemas no solamente por haber conducido bajo los efectos del alcohol: encontraron una sustancia desconocida en su automóvil cuando fue arrestada, reporta TMZ.

Esta sustancia estaría siendo analizada por las autoridades, según "fuentes familiarizadas con la investigación".

PUBLICIDAD

Más sobre Britney Spears

Britney Spears arrestada por DUI: la cantante "lloró mucho" tras las rejas
1 mins

Britney Spears arrestada por DUI: la cantante "lloró mucho" tras las rejas

Univision Famosos
Britney Spears arrestada en California: esto pasó
2 mins

Britney Spears arrestada en California: esto pasó

Univision Famosos
Britney Spears causa alarma en vuelo hacia Los Ángeles: esto hizo
1 mins

Britney Spears causa alarma en vuelo hacia Los Ángeles: esto hizo

Univision Famosos
Britney Spears dice que se “besó” con Ben Affleck, ¿él engañó a JLo y ella a Justin Timberlake?
4 mins

Britney Spears dice que se “besó” con Ben Affleck, ¿él engañó a JLo y ella a Justin Timberlake?

Univision Famosos
Papá de Britney Spears habría sufrido amputación de una pierna: esto se sabe
2 mins

Papá de Britney Spears habría sufrido amputación de una pierna: esto se sabe

Univision Famosos
Britney Spears revela que se embarazó de Justin Timberlake y abortó: él “no quería ser padre”
3 mins

Britney Spears revela que se embarazó de Justin Timberlake y abortó: él “no quería ser padre”

Univision Famosos
Britney Spears revela el origen de su polémico video de los cuchillos: la 'culpable' es Shakira
2 mins

Britney Spears revela el origen de su polémico video de los cuchillos: la 'culpable' es Shakira

Univision Famosos
Britney Spears habla por primera vez tras su polémico divorcio: "Ya no podía soportar el dolor"
3 mins

Britney Spears habla por primera vez tras su polémico divorcio: "Ya no podía soportar el dolor"

Univision Famosos
Britney Spears estaría separada de su esposo Sam Asghari a 14 meses de su boda
3 mins

Britney Spears estaría separada de su esposo Sam Asghari a 14 meses de su boda

Univision Famosos
Britney Spears dice que es fan de Wembanyama a pesar de haber sido agredida por su seguridad
3 mins

Britney Spears dice que es fan de Wembanyama a pesar de haber sido agredida por su seguridad

Univision Famosos

Britney Spears, de 44 años, fue detenida el miércoles 4 de marzo por la noche y llevada al hospital para hacerle análisis de sangre.

La cantante afirmó, según reportes, que dio un resultado de 0.06%, inferior al límite legal de 0.08% en California. Sin embargo, la policía no ha publicado los resultados de la prueba.

Spears estuvo "llorando mucho" cuando permaneció en prisión, según reporta TMZ. Britney Spears fue arrestada por la Patrulla de Carretaras de California a las 9:30 pm del miércoles y fichada a las 3:00 am. Fue liberada alrededor de las 6:00 am.

La fecha del juicio está prevista para el 4 de mayo, reporta Page Six.

Relacionados:
Britney SpearsFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Polen
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX