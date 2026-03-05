Britney Spears Britney Spears arrestada por DUI: sustancia desconocida fue encontrada en su auto, reportan La cantante fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol, en California. Sin embargo, según TMZ, Britney Spears podría estar en problemas porque supuestamente encontraron una sustancia desconocida en su automóvil.



Video El actor Christian Oliver y sus hijas mueren en accidente aéreo: así fue el aterrador momento

Britney Spears podría estar en problemas no solamente por haber conducido bajo los efectos del alcohol: encontraron una sustancia desconocida en su automóvil cuando fue arrestada, reporta TMZ.

Esta sustancia estaría siendo analizada por las autoridades, según "fuentes familiarizadas con la investigación".

PUBLICIDAD

Britney Spears, de 44 años, fue detenida el miércoles 4 de marzo por la noche y llevada al hospital para hacerle análisis de sangre.

La cantante afirmó, según reportes, que dio un resultado de 0.06%, inferior al límite legal de 0.08% en California. Sin embargo, la policía no ha publicado los resultados de la prueba.

Spears estuvo "llorando mucho" cuando permaneció en prisión, según reporta TMZ. Britney Spears fue arrestada por la Patrulla de Carretaras de California a las 9:30 pm del miércoles y fichada a las 3:00 am. Fue liberada alrededor de las 6:00 am.