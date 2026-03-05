Britney Spears arrestada en California: esto pasó
La cantante fue arrestada en Ventura, California, reporta TMZ. Esto fue lo que ocurrió.
Video El actor Christian Oliver y sus hijas mueren en accidente aéreo: así fue el aterrador momento
Britney Spears ha sido arrestada en Ventura, California por conducir bajo los efectos del alcohol, el pasado 4 de marzo por la noche, reporta TMZ.
La cantante pop fue detenida por la Patrulla de Carretaras de California a las 9:30 pm del miércoles, pero fue liberada, informa el sitio web de noticias de entretenimiento, citando los registros de reclusos del Sheriff del Condado de Ventura.
Relacionados: