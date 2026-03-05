Britney Spears

Britney Spears arrestada por DUI: la cantante "lloró mucho" tras las rejas

La cantante fue arrestada en Ventura, California, y surgen nuevos detalles sobre lo que ocurrió cuando estuvo tras las rejas. Britney Spears también fue llevada a un hospital tras su detención la noche del miércoles 4 de marzo, reporta TMZ.

Britney Spears "se puso muy emotiva" y estuvo "llorando mucho" mientras estaba en prisión tras ser arrestada en Ventura, California, por manejar bajo los efectos del alcohol (DUI), reporta TMZ.

La cantante estadounidense de 44 años fue detenida el miércoles 4 de marzo por la noche y, según nueva información, la policía la llevó al hospital para hacerle análisis de sangre.

Cuando fue arrestada, Britney estaba "sola e ilesa". La cantante afirmó, según reportes, que dio un resultado de 0.06%, inferior al límite legal de 0.08% en California. Sin embargo, la policía no ha publicado los resultados de la prueba de sangre.

El arresto de Britney Spears por DUI

La intérprete de 'Toxic' fue arrestada por la Patrulla de Carretaras de California a las 9:30 pm del miércoles y fichada a las 3:00 am. Britney fue liberada alrededor de las 6:00 am, informa el sitio web de noticias de entretenimiento, citando los registros de reclusos del Sheriff del Condado de Ventura.

La fecha del juicio está prevista para el 4 de mayo, reporta Page Six.

Britney Spears enfrentó cargos por delitos menores en el pasado

Britney Spears ya había tenido problemas legales hace algunos años. En 2007 enfrentó cuatro cargos por delitos menores y una pena de cárcel de seis meses por un presunto atropello con fuga y por conducir sin licencia válida en Los Ángeles, según reportes de TMZ.

Estos cargos fueron retirados después de que la cantante pagó por los daños al vehículo y fue absuelta.

En 2023 también fue arrestada y recibió una infracción por no tener una licencia válida ni proporcionar a un oficial un comprobante de seguro, informa Page Six.

