Britney Spears Britney Spears acusa a su mamá de “matar” a alguien: habría sido a un niño de 12 años La cantante aseveró ante un oficial de la policía que su madre asesinó “accidentalmente a un hombre que iba en bicicleta”. En sus memorias, Lynne Bridges contó que arrolló con su auto a un menor.





Video Hijos de Britney Spears reaparecen junto a la cantante tras arresto: ¡ya están enormes y así lucen!

Britney Spears acusó ante la policía que su madre, Lynne Bridges, supuestamente asesinó a alguien y afirmó que no habría recibido un castigo por eso.

La fuerte imputación salió a la luz luego de que se hicieran públicos los videos del momento en el que la excantante fue arrestada, el pasado 4 de marzo, por presuntamente conducir en estado de ebriedad.

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El clip permite escuchar que cuando uno de los agentes le dijo a la llamada ‘Princesa del pop’ que es “extremadamente peligroso conducir bajo los efectos del alcohol, drogas o ambos”, ella hizo la revelación.

“Sí, señor, lo sé. De hecho, mi mamá mató accidentalmente un hombre que iba en bicicleta, pero yo no. Yo nunca he hecho eso antes”, comentó, según la grabación obtenida por TMZ.

“¡Y a ella no le pasó nada!... ¿Por qué no la detuvieron? ¿Cómo es que mi mamá se salió con la suya? Mi mamá trató de matarme”, añadió después.

¿Madre de Britney Spears asesinó a un niño de 12 años?

A raíz de la acusación que hizo Britney Spears, medios como Page Six recordaron que Lynne Bridges mencionó un accidente que tuvo en sus memorias del 2008.

En ‘Through the Storm’, la progenitora de Britney Spears explica que, en 1975, atropelló a un menor mientras se apresuraba a llevar a su hermano al hospital, en Kentwood, Louisiana.

“Las carreteras estaban resbaladizas por la lluvia y, al tomar la curva, un auto venía en sentido contrario por el carril izquierdo”, contó.

“En una fracción de segundo pude ver a dos niños pequeños montando una bicicleta por la carretera. En ese instante, tuve la horrible sensación de que iba a arrollar a uno de ellos, que sería imposible evitarlo, ya que sabía que mi coche no se detendría, por mucho que pisara el freno”, prosiguió.

Ella recordó: “Uno de los niños logró apartar su bicicleta, pero su amigo, un niño de 12 años cuya casa estaba justo al lado del lugar del incidente, fue atropellado”.

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Según US Weekly, Bridges, que actualmente tiene 71 años, “no fue acusada por el percance” en agravio de Anthony Winters, supuesto nombre de la víctima.

En noviembre de 2019, Radar Online reportó que la madre de Britney “mató a un niño pequeño en un accidente automovilístico”.

“Lynne, que tenía 20 años en aquel momento, está traumatizada por la tragedia y no le gusta hablar de ello, según fuentes cercanas”, relató el portal.

Supuesta mamá del niño fallecido habría hablado

Radar Online destapó entonces que una mujer llamada Yvonne Winters, mamá de Anthony Winters, a quien Lynne Bridges habría embestido, les dio una entrevista.

“Han pasado unos cuarenta años, pero ella nunca se ha puesto en contacto conmigo”, la cita el sitio web.