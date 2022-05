Los votos matrimoniales, la decoración y otros detalles que no vimos de la boda de Francisca y Francesco

Francisca no puede estar más agradecida con lo que vivió el 6 de mayo en su boda religiosa y está segura que Francesco es su príncipe azul: "Francesco emocionadísimo, es un novio muy involucrado. Me siento muy agradecida con Dios que me haya premiado con un hombre así. En mi casa solo existe el trabajo en equipo", confesó a People en Español.