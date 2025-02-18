Hija de Biby Gaytán y Capetillo celebra su despedida de soltera y paga las consecuencias

Video Esta es la lujosa hacienda en donde la hija de Biby Gaytán y su prometido se casarán

Alejandra, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, celebró su despedida de soltera a tan solo 3 meses de su boda con Nader Shoueiry, un hombre de origen libanés.

La influencer reveló en sus historias de Instagram detalles de la sorpresa que algunos de sus amigos le prepararon luego de disfrutar de unos días en México junto a sus padres.

“El sábado la despedida de soltera de Ale, sorpresa. ¿Ustedes por qué creen que yo a partir del sábado como que me desaparecí? El sábado fue el detonante de todo. A mis tres mejores amigos de aquí de España se les ocurre la maravillosa idea de hacerme una despedida de soltera, que yo tengo que aceptar que también fui parte de la idea, yo nada más hice un comentario de que: ‘No he hecho despedida de soltera’”, expresó el 17 de febrero.

Alejandra Capetillo tuvo una despedida de soltera muy especial

“A mis amigos se les prendió un foco, que chance no debí de haber prendido. Entonces regresé a mi casa a seguir con mi tarde noche… De la nada, mientras estoy sacando a mis perros, llegan mis amigos disfrazados como de capitanes enmascarados y me llevan y empieza la despedida de soltera…”, narró.

De acuerdo con Alejandra Capetillo, su despedida de soltera fue “muy especial”, ya que cada uno de los lugares que visitó en Madrid con sus amigos tenían un gran significado tanto para ella como para su relación con Nader Shoueiry.

“La despedida de soltera constaba de lo siguiente: básicamente ir alrededor del mundo, restaurantes que fueran como países, por ejemplo, un restaurante mexicano, porque soy mexicana. Otro restaurante que fuera de Inglaterra, porque ahí pasé un año importante en mi vida… Después, un restaurante de África, porque ahí nos queremos ir Nader y yo de luna de miel…”.

Alejandra Capetillo está a meses de celebrar su boda con Nader Shoueiry. Imagen Alejandra Capetillo / Instagram

Hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo paga consecuencias de su despedida

Aún emocionada por la especial despedida de soltera que le habían organizado sus amigos, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo admitió que tuvo que ceder a algunas cosas durante el festejo.

“Yo no tomo… mi cuerpo no está acostumbrado al alcohol… Esa noche no tenía opción y lo mejor de todo es que mis amigos no dejaban que Nader llegara a ninguno de los restaurantes, a ninguna de las paradas, le decían: ‘Solo la vas a poder ver en la última parada’… Siempre estuve consciente…”, dijo.

Por último, Alejandra Capetillo reconoció que a pesar de que se “la pasó muy bien” en su despedida de soltera, lo crítico vino después ya que cayó enferma.

“Sí le tengo que dar los puntos a mis amigos de que: ‘Esto solo se vive una vez’. Entonces, despedida de soltera, listo. Al otro día, la fabulosa cruda que todo el mundo conoce… El domingo fue todo el día descansar perfecto y el lunes yo tenía que trabajar. Estuve de arriba abajo… llego a mi casa en la noche y ahí es cuando caigo con la fiebre”, sentenció.

Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry celebraran su boda el 24 de mayo en la Ciudad de México. Los jóvenes se conocieron en España en 2021.